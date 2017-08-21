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В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США

16:52 21.08.2017
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В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из В литовскую Клайпеду прибыл первый танкер из США, который доставил сжиженный природный газ (СПГ).

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя компании Lietuvos duju tiekimas Паулюса Якутавичюса, газ с экспортного терминала Sabine Pass доставил танкер Clean Ocean.

Отмечается, что это первая партия американского газа, которая доставлена в страны Балтии. Она является также одной из первых, прибывших в Восточную Европу. В ближайшее время в Литву должно прибыть еще одно судно из США.

В июне этого года был подписан договор между Lietuvos duju tiekimas и компанией Cheniere Marketing International, которая владеет терминалом Sabine Pass в Луизиане. Договор предусматривает поставку 140 тысяч кубометров СПГ.
 

Темы: Литва, США
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 22:04
Гость: O.

Посмотрел в сети. Катапуся - это "клоун" на иврите. Ну и что тебе тут надо?
21.08.2017, 21:50
Гость: шелковый путь

тут многие усмехаются чем платить и проч.
зря смеетесь. американцы бы и копейки взаймы не дали если бы знали что литовцы не заплатят.
так что те заплатят и аж бегом. чем? так это не ваше дело.
есть уйма расчетов не ведомых совкам. квадратные километры. чистая вода. и проч проч )))
21.08.2017, 21:49
Гость: нв

Цивилизованных там давно нет.Немецкая аристократия и богатые горожане давно свалили осталось быдло.Правда это не беда скоро приедут негры и арабы и улучшат породу.
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