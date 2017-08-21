В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США

В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из В литовскую Клайпеду прибыл первый танкер из США, который доставил сжиженный природный газ (СПГ).

Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя компании Lietuvos duju tiekimas Паулюса Якутавичюса, газ с экспортного терминала Sabine Pass доставил танкер Clean Ocean.

Отмечается, что это первая партия американского газа, которая доставлена в страны Балтии. Она является также одной из первых, прибывших в Восточную Европу. В ближайшее время в Литву должно прибыть еще одно судно из США.

В июне этого года был подписан договор между Lietuvos duju tiekimas и компанией Cheniere Marketing International, которая владеет терминалом Sabine Pass в Луизиане. Договор предусматривает поставку 140 тысяч кубометров СПГ.

