Резня в Сургуте: теракт или нападение душевнобольного?

Как заявляет эксперт, с точки зрения ИГИЛ*, это «типичный теракт», но наш УК не поспевает за новыми вызовами

В субботу в крупнейшем городе Югры Сургуте средь бела дня мужчина ранил ножом семерых прохожих. К счастью, все они остались живы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Самого нападавшего после предупредительного выстрела в воздух застрелил полицейский. Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбудил уголовное дело о "покушении на убийство", которое впоследствии было передано в производство Главного следственного управления СК России.

Несмотря на то, что ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ), следователи не рассматривают теракт в качестве основной версии. Почему жители Сургута боятся выходить на улицу, а силовики не признают произошедшее терактом?

В субботу около 11.20 неизвестный мужчина с ножом ранил семерых прохожих на улице Бажова, они были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Нападающего незамедлительно "ликвидировали" сотрудники ППС. Как выяснилось позднее, нарушителем спокойствия был местный житель 1994 года рождения, по неофициальным данным, выходец из Дагестана.

"Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях", – сообщили в СКР по Югре.

Спустя некоторое время "в связи с широким общественном резонансом" уголовное дело по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было передано в производство Главного следственного управления СК России. Сегодня на сайте ведомства появилась уточненная информация.

"По уточненным данным [нападавший] это житель Сургута, 1998 года рождения. В настоящее время один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается, по предварительным данным, как средней степени тяжести. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, медико-криминалистические судебные экспертизы. По месту жительства нападавшего проведены обыски. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего. На данный момент следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления", – сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Губернатор Югры Наталья Комарова еще в субботу прибыла в Сургут, провела координационное совещание по обеспечению правопорядка в округе с участием представителей правоохранительных органов и посетила окружной травматологический центр, где лично проверила состояние пострадавших жителей Сургута.

"Хочу отметить, что все ответственные структуры сработали слаженно и оперативно. Обстановка в городе стабильная. По докладам ответственных лиц, задействованы все имеющиеся у нас возможности и ресурсы. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Для этого наш окружной травматологический центр, принявший пострадавших, как мне подтвердили, располагает всеми необходимыми ресурсами", – отметила Наталья Комарова по завершении координационного совещания.

Между тем, появившееся на сайте администрации города "срочное информационное сообщение" от единой дежурно-диспетчерской службы посеяло панику среди горожан.

"В целях сохранения жизни и здоровья администрация города настоятельно рекомендует жителям до выяснения обстоятельств произошедшего оставаться дома и не появляться в общественных местах", – сказал в видеообращении оперативный дежурный МКУ "ЕДДС города Сургута" Ерденов.

Социальные сети Сургута наполнились нескончаемыми обсуждениями различных версий произошедшего и паническими сообщениями.

Пользователи писали о том, что наряд МЧС вызвали из-за дымовой шашки, брошенной в ТЦ "Северный", о нападении с топором на старушку у банкомата, о том, что в нападении участвовали несколько мужчин в черном и даже о погибших в результате нападения. Сургутяне обсудили и личность нападавшего, отец которого, по некоторым данным, был экстремистом.

"Скорее бы сказали точную информацию, из дома выходить страшно", "Вчера я радостно гуляла около кинотеатра мира, около северного, а сегодня сижу на даче, так как родители боятся ехать в город", "Так что там,на улице, завтра-то хоть можно будет выходить?" – пишут сургутяне.

Далее на сайте администрации города появилось сообщение об отмене шествия "Марш к здоровому сердцу", запланированного на утро 20 августа.

Спустя пару часов после случившегося мэр города Вадим Шувалов пытался успокоить жителей Сургута: он разместил видеообращение и несколько коротких сообщений о состоянии пострадавших на своей странице в "Фейсбуке".

"Призываю вас сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Как глава города обращаюсь ко всем СМИ с просьбой максимально ответственно отнестись к данной ситуации", – сказал Вадим Шувалов.

Сегодня градоначальник сменил риторику на более позитивную: "Сургутяне, сегодня все торговые центры открыты, работают по своему обычному графику и ждут вас в гости", – написал Шувалов.

Однако была очевидна растерянность местных властей и полное непонимание, как квалифицировать произошедшее и действовать в этой ситуации, как работать с населением. Не странно ли, что еще вчера жителей призывали сидеть по домам, а сегодня уже буквально гонят в ТЦ за покупками?

Под одним из постов интернет-пользователь прикрепил скриншот новости о том, что ответственность за инцидент взяло запрещенное в РФ ИГИЛ: "Как с этим быть?" Мэр оставил комментарий без внимания.

Запрещенная в России террористическая организация действительно взяла на себя ответственность за случившееся. Такую информацию распространила организация SITE Intel Group, ведущая мониторинг онлайн-активности террористов.

Следственный комитет пока никак не комментировал эти сведения, чего не скажешь о местных жителях.

"По моему мнению, был теракт. Также заметил, что центральные каналы вечером замолчали после того, как ИГИЛ* на себя ответственность взял. Не хотят власти признавать свое бессилие", "Конечно, это теракт. Вы серьезно думаете, что пацаны с топором для развлекаловки вышли? Теракт это необязательно взрывы. Конечно, он у нас был не такого масштаба, как в столицах, но все же есть пострадавшие. Чтобы оставить наш регион чистеньким, все списали на психическое расстройство, а вы верите как дети малые", "Лично мое мнение: пацан вступил в ИГИЛ*", "Барселона, Турку (Финляндия), теперь Сургут, и я еще про вокзал во Франции только что узнала! Да что там ИГ* не сидится? Что там у них за сезон охоты начался? О ужас!" – запаниковали сургутяне.

Версию о теракте поддержал и исламовед, зампред экспертного совета при Минюсте РФ Роман Силантьев.

"Это типичный теракт, просто наш Уголовный кодекс пока не успевает за новыми вызовами, и такие события квалифицируется по 105-й статье или по статье "покушение на убийство". В Подмосковье год назад подобное произошло: сначала "игиловец" поджог мебельную фабрику, погибло пять человек, потом избил мачете еще двух и третьего ранил. Правда, взяли его живым. ИГИЛ* тоже за поджог на себя ответственность взяло. С их точки зрения, это типичный теракт, с точки зрения нашего законодательства – это не теракт. Террористов ведь интересует эффект, с точки зрения эффекта, это теракт – люди напуганы, люди пострадали. Людям, как говорится, неважно, по какой статье дело заведут, важно, что их здоровью был причинен урон. И "игиловцам" неважно, по какой статье дело завели, сумасшедшая няня ли, отрезавшая голову ребенку, этот поджог, нападение ли с ножом. Это все, с их точки зрения, типичный теракт для устрашения населения. Население устрашено, да, цель достигнута", – сообщил эксперт Накануне.RU.

Действия властей и силовиков объяснимы: заявления о теракте они не делают, чтобы не нагнетать панику. Поэтому и была выбрана официальная версия про психически нездорового мужчину.

"Чтобы не нагнетать панику, оптимальная реакция властей – максимально дело замалчивать, с одной точки зрения. С другой точки зрения, полностью замалчивать эти случаи нельзя, потому что они будут повторяться, и надо как-то людям сообщить об опасности такого рода угроз. Душевнобольной человек может это сделать, но душевнобольной человек может быть членом ИГИЛ*, с точки зрения закона, этот человек не несет ответственности за свои действия, с точки зрения ИГИЛ* – он прекрасно выполняет свои задачи.

Душевнобольные обычно отличаются физической силой, быть членами ИГИЛ* могут даже люди, которые таких взглядов не исповедуют, но влияние этой пропаганды и истерии в каком-то пограничном состоянии толкают человека на то, чтобы взять нож или топор и идти убивать. Это, кстати, самый простой тип теракта: нож-то любой найдет. Более сложные случаи – это захват машины грузовой, приобретение стрелкового оружия, бомбы, а этот случай с ножом – самый простой вид игиловского теракта", – предостерегает Роман Силантьев.

К сожалению, предотвратить подобные случаи крайне сложно, считает эксперт. Для этого необходимо контролировать действия сотен тысяч, а то и полумиллиона потенциальных террористов.

"Тут сложно что-то предпринять, эти люди обычно неизвестны правоохранителям, хотя этот товарищ все-таки попадал в поле зрения правоохранителей, как сын экстремиста и террориста, но тем не менее, террористом не был. Перед правоохранителями стоит сложная задача – выявить и поставить под контроль потенциальных сторонников ИГИЛ*. Это потребует исключительных усилий, и я не уверен, что это удастся сделать в ближайшее время: очень большая "целевая аудитория" – сотни тысяч человек. А поскольку их может быть до полумиллиона, к сожалению, бороться с этим проблематично. Такого рода теракты моментально планируются, моментально осуществляются. Это когда требуется захватить самолет или сделать бомбу, тогда требуется время, в это вовлекаются много людей, которые на каком-то этапе, как правило, ловятся. Чтобы взять нож и пойти на улицу резать, много времени не требуется, и бороться с этим практически невозможно", – заключил исламовед.

Отметим, что за день до "сургутской резни" подобный инцидент произошел в финском Турку: неизвестный напал с ножом на прохожих. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших. Подозреваемый, которого ранили в ногу, и еще пять человек задержаны. По данным агентства Рейтер, нападавшим оказался 18-летний гражданин Марокко. Полицейские расследуют нападение как теракт.

* Организация «Исламское государство» (ИГИЛ) признана террористической и запрещена в РФ в соответствии с решением Верховного суда АКПИ 14-1424С от 29 декабря 2014 года