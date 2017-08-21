Как в Казахстане столицу переносили...

Тема переноса столицы нашей Родины в другой город, как ни странно, набирает обороты



Астана. Фото с сайта wikimedia.org

Как я и предполагал, данный вброс не просто так. Но сегодня я хочу вспомнить как столицу переносили в Казахстане. Тем более это все происходило на моих глазах.

Сегодня хочу вспомнить тот информационный поток и настроение людей, которые тогда жили в Казахстане.

Столицу, как известно, перенесли из удивительного по своей красоте города Алматы, в тогда еще провинциальный Целиноград. Как сообщали официальные СМИ, это делалось чтобы столица реально находилась в центре Казахстана, и дать импульс развитию экономики новых областей.

По неофициальной информации, которая ходила в народе, это делалось потому, что тогда у нынешнего Президента РК был конфликт с казахстанской элитой, а именно со старшим жузом. Сам Назарбаев был из самого младшего жуза, а по местным традициям государством должен был управлять выходец как раз из старшего жуза. Поэтому и был затеян перенос столицы…

Само становление новой столицы РК началось с небольшого конфуза. Целиноград переименовали в Акмолу, что переводится как белая могила. Но через пару лет спохватились и переименовали в Астану, что означает слово столица.

Строительство Астаны проходило в сложные экономические годы. Тогда были такие явления, как задержки зарплат и пенсий. Но на строительство нового города ничего не жалели, кстати активно привлекали спонсоров. Так, например, Испат-Кармет построил за свои деньги парк развлечений. Потом конечно были приглашены архитекторы с мировыми именами, и из довольно серого города Целинограда возникла красавица Астана…

С экономической точки зрения, перенос был обоснован. Ибо тогдашний Целиноград был крупнейшим транспортным центром. Из этого города можно было уехать в любом направлении. Рядом были ведущие промышленные центры страны Караганда, Темиртау, Петропавловск и пр., и граница с Россией тоже была рядышком.

Помню, как строили основную трассу, которая связывала Караганду и Астану. Строительство осуществляли итальянцы. Сделали все великолепно. По этой дороге ездить было одно удовольствие, и мои знакомые водители просто визжали от удовольствия от этой дороги.

Средств на Астану было потрачено много, статистикой я не располагаю. Но что получил Казахстан? В стране появился шикарный, современный и модный город. Если сделать лирическое отступление и еще вспомнить Баку, то эти два города за счет дорогой нефти просто расцвели. Увы, в российских городах, и даже в Москве, я такой роскоши не видел… Астана стала визитной карточкой Казахстана. Можно сказать, что эксперимент удался на славу!

Потом, когда я уже стал российским жителем, мне частенько приходилось слышать от местных аборигенов, как все уныло в Казахстане. Поверьте, это не так. У казахстанцев много шикарных автомобилей, самых модных марок, весьма хорошая обстановка в квартирах. И самое главное, там много вкусной еды. Например, я до сих пор скучаю по казахстанскому мясу и колбасе, ибо от российской химии уже давно отказался. Отдельной строкой также стоят местные фрукты.

Казахстан часто называют маленькой Россией. Поверьте, россиянам есть многое, чему можно поучиться у казахстанцев. Возможно даже и переносу столицы…