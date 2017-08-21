В центре Ростова-на-Дону горят более двух десятков домов

Площадь пожара в центре Ростова-на-Дону составляет 10 тысяч квадратных метров. Огнем охвачены 25 частных жилых домов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главк МЧС по региону.

В результате возгорания пострадали 22 человека. Трое из них госпитализированы с ожогами. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В тушении пожара задействовано свыше 400 человек и более 200 единиц техники, включая шесть вертолетов. По словам главе регионального управления МЧС Евгения Кондратьева, предполагается привлечь в качестве подкрепления еще три вертолета.

О локализации пожара речь пока не идет. В городе введен режим ЧС.

Согласно предварительной версии, пожар начался с пустующей ветхой постройки на Нижегородской улице. В результате порывов ветра огонь распространился на расположенные поблизости дома.

