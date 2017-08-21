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В центре Ростова-на-Дону горят более двух десятков домов

18:21 21.08.2017
© KM.RU, Игорь Варнавский
© KM.RU, Игорь Варнавский
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Площадь пожара в центре Ростова-на-Дону составляет 10 тысяч квадратных метров. Огнем охвачены 25 частных жилых домов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главк МЧС по региону.

В результате возгорания пострадали 22 человека. Трое из них госпитализированы с ожогами. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В тушении пожара задействовано свыше 400 человек и более 200 единиц техники, включая шесть вертолетов. По словам главе регионального управления МЧС Евгения Кондратьева, предполагается привлечь в качестве подкрепления еще три вертолета.

О локализации пожара речь пока не идет. В городе введен режим ЧС.

Согласно предварительной версии, пожар начался с пустующей ветхой постройки на Нижегородской улице. В результате порывов ветра огонь распространился на расположенные поблизости дома.
 

Темы: Россия, Ростов-на-Дону, Пожары и возгорания в России, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 22:27
Гость: Традиция

Не только Ростов , но и многие другие города прославились систематическими пожарами в местах старой застройки. Дешево и радикально избавится от балласта в том числе людского выгодно властям.
21.08.2017, 20:13
Гость: Алексий

Что тут можно сказать? Для Москвы программа реновации по Собянински, т.е. почти "законно". Для остальных регионов, где в центре города земля ещё имеет цену, та же реновация, но уже с учетом издержек. Зачем платить крепостным ампиратора когда можно просто рэкетнуть, поджечь и т.д. Ведь крепостные не должны иметь собственности и особенно своего мнения.
21.08.2017, 20:05
Гость: такс

Расчищают место а власть как всегда не в курсе
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