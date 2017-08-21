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Россия полностью расплатилась по долгам бывшего СССР

19:41 21.08.2017
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Российская Федерация погасила последнюю задолженность по обязательствам бывшего СССР – перед Боснией и Герцеговиной. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

«Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме 125,2 млн. долл. США урегулирована Соглашением между Правительством Российской Федерации и Советом Министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, подписанным в Москве 21 марта 2017 г. и вступившим в силу 20 июля 2017 г», - говорится в сообщении ведомства.

Указанную сумму Россия выплатила единовременным платежом.

В Минфине также отметили, что в части внешнего госдолга РФ перед официальными двусторонними кредиторами остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея. Ее сумма составляет 594,3 миллиона долларов. Она должна быть выплачена до 2025 года.
 

Темы: Россия, Проблема внешнего долга России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 21:54
Длинный нос

Ваши деньги уходят в Америку? Никогда их не видел тут.
21.08.2017, 21:53
Длинный нос

А по своим?
21.08.2017, 21:29
иван

правильно с одними странами расплатились а другим простили 112млр долга и жизнь хороша и жить хорошо когда один решает судьбу страны не советуясь с народом -это стране крах
Все комментарии (9)
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