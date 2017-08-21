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Москвичам и гостям столицы пообещали теплое бабье лето

19:48 21.08.2017
Pixabay.com
Pixabay.com

В Гидрометцентре России заявили, что вероятность теплого сентября в Москве довольно высока, пишет РИА Новости.

По прогнозам специалистов как и август, сентябрь может буть существенно теплее климатической нормы.

«То есть природа как бы отыгрывает свое: если апрель, май, июнь были холодными, то август и сентябрь — теплые», - рассказали в Гидрометцентре, добавив, что столь долгосрочный прогноз сбудется с вероятностью около 70 процентов.

Между тем жара в столичном регионе вскоре сменится прохладой с дождями. Уже во вторник к западным границам региона подойдет атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. А со среды ожидается понижение температуры, которая в пятницу в дневные часы составит 20-22 градуса тепла. Также, благодаря циклону ожидаются кратковременные дожди и грозы. 

Темы: Москва, Изменение климата и последствия этих изменений, Погода и природные изменения в России
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