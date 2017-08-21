Роспотребнадзор заявил о 62 тысячах нарушений в работе детских лагерей

Роспотребнадзор сообщил о выявлении 62 тысяч нарушений в детских оздоровительных учеждениях, пишет РИА Новости.

В 2017 году летом в России работало 40,5 тысяч учреждений детского отдыха и оздоровления, в которых отдохнуло более 4,4 миллиона детей.

Роспотребнадзор провело 28 тысяч проверок на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проверок нарушения были выявлены в 81 проценте проверенных оздоровительных учреждений.

Половина нарушений приходится на организацию питания. 30% нарушений составляют нарушения санитарного режима в пищеблоках, 11% - нарушения условий размещения детей и подростков, 9% - нарушения требований к материально-техническому оборудованию лагерей.

Ведомством также было обнаружено 16 несанкционированных лагерей.

По результатом проверок ведомство составило более 31 тысячи протоколов об административном правонарушении, общая сумма наложенных администранивных штрафов составила более 120 миллионов рублей. Судами принято решение о приостановке деятельности по 55 объектам, нарушивших обязательные требования, временно отработы отстранено 620 человек.

В Роспотребнадзоре отмечают, что ситуация по обеспечению соблюдения обязательных санитарно-эпидемиологических требований в детских оздоровительных учреждениях находится на «особом контроле» ведомства.