Лавров связал ограничение выдачи виз США с организацией «цветных революций»

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что решение Вашингтона ограничить выдачу виз в России соответствует «логике тех, кто организует цветные революции». Как отметил министр, Соединенные Штаты «затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти». Об этом сообщает "Интерфакс".

«Это инерция администрации Обамы в чистом виде», — добавил глава ведомства.

Какие ответные меры предпримет Россия, Сергей Лавров не сообщил. Он пообещал лишь, что «мы не будем срывать зло на американских гражданах». «Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался», — сказал глава МИДа.

США решили приостановить выдачу неиммиграционных виз в России с 23 августа 2017 года. С 1 сентября визы будут выдавать только в посольстве в Москве. Собеседования, уже назначенные в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, отменяются.

Свое решение посольство США объяснило сокращением штата дипломатической миссии в России примерно на 60 процентов. Власти РФ ограничили число американских дипломатов в конце июля — в ответ на высылку 35 российских дипломатов в декабре 2016 года.