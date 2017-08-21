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Лавров связал ограничение выдачи виз США с организацией «цветных революций»

14:11 21.08.2017
Фото с сайта runyweb.com
Фото с сайта runyweb.com
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что решение Вашингтона ограничить выдачу виз в России соответствует «логике тех, кто организует цветные революции». Как отметил министр, Соединенные Штаты «затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти». Об этом сообщает "Интерфакс".

«Это инерция администрации Обамы в чистом виде», — добавил глава ведомства.

Какие ответные меры предпримет Россия, Сергей Лавров не сообщил. Он пообещал лишь, что «мы не будем срывать зло на американских гражданах». «Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался», — сказал глава МИДа.

США решили приостановить выдачу неиммиграционных виз в России с 23 августа 2017 года. С 1 сентября визы будут выдавать только в посольстве в Москве. Собеседования, уже назначенные в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, отменяются.

Свое решение посольство США объяснило сокращением штата дипломатической миссии в России примерно на 60 процентов. Власти РФ ограничили число американских дипломатов в конце июля — в ответ на высылку 35 российских дипломатов в декабре 2016 года.

Темы: Сергей Лавров, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 20:54
Гость: Факт

Главные владельцы недвижимости в США и потребители американских виз-это богатые москвичи.
21.08.2017, 19:06
Гость: Юрий СПб

А если нашим властям просто НЕ ВОРОВАТЬ, то никакие визы-безвизы, санкции-контрасанкции не приведут ни к каким революциям, но...не ворующая российская власть -- это утопия.
21.08.2017, 17:30
Гость: ANTON

Это очень больно близким к телу солнцеликого,а тех кто его боготворит 80% в США никогда не поедут нищим там не место. И не надо путать эти действия с ответом ,ответ будет после 1го сентября,как обещали.
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