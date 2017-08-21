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Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Герасимова

13:26 21.08.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин своим указом снял с должности первого замминистра юстиции Сергея Герасимова. Как сообщает «Интерфакс», указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

Сергей Герасимов родился в марте 1954 года, работал в министерстве торговли, с 2001 года - в администрации президента. С 2011 по 2014 годы работал на должности замминистра внутренних дел. Первым замминистра юстиции был назначен в 2014 году.

Герасимов - действительный государственный советник РФ 1 класса, кандидат юридических наук. Награжден орденом Дружбы и орденом Почета, говорится в опубликованной на сайте Минюста биографии.

В январе 2017 года Сергей Герасимов участвовал в обсуждении статьи УК РФ об ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов, которую оспаривал в Конституционном суде первый осужденный по этой статье Ильдар Дадин. «Очевидно, что неоднократное совершение административных правонарушений лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, свидетельствует о недостижении целей административного наказания, в связи с чем может возникнуть необходимость применения мер уголовной ответственности», – утверждал тогда Герасимов в отзыве Министерства юстиции. Ведомство смущала только формулировка примечания к ст. 212.1, из которого следует, что, если нарушитель, получивший уголовное наказание, опять нарушит закон о митингах, ему снова грозит лишь административное взыскание.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 18:30
Гость: Степан

Не по чину брал и не делился.Интересно,имел ли сей индивидуЙ отношение
к назначению судей?
21.08.2017, 16:31
Гость: Воровал мало?

Просто же так не убирают?
21.08.2017, 14:08
Гость: Человек Хинштейна.

видимо чем то не понравился боссу, иначе ушёл бы с поста только посмертно.
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