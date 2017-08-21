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Арестованный по делу о коррупции экс-мэр Владивостока обратился к Путину

16:50 21.08.2017
Игорь Пушкарев. Фото с сайта old.vlc.ru
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Отстраненный от должности мэра Владивостока Игорь Пушкарев, арестованный по уголовному делу о коррупции, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором заверил его в своей невиновности. Письмо с пометкой «на правах рекламы» опубликовала газета «Ведомости».

«В сентябре 2008 года Вы лично поручили мне навести порядок в городе Владивостоке и подготовить его к саммиту АТЭС 2012 года. Будучи воодушевлен Вашим доверием и моим личным уважением к Вам, я сделал все, что Вы поручили, причем даже в ущерб интересам своей семьи, которая по моей просьбе пожертвовала городу строительных материалов почти на 1 млрд руб.», — написал Пушкарев.

Далее экс-мэр пишет, что, по его мнению, он справился с поручением президента.

«Сегодня я обвиняюсь в завышении цен на строительные материалы, которые моя семья безвозмездно передала городу. Любой здравомыслящий человек скажет, что это абсурд», — продолжает Пушкарев.

По словам экс-мэра, следователи открыто признали, что проблема не является юридической. «Я не с теми курю трубку мира», — процитировал Пушкарев слова одного из следователей. Из этого он делает вывод, что единственной движущей силой его ареста было «обслуживание чьих-то интересов», пишет РБК.

​В конце письма Пушкарев заявил, что обращается к президенту как к гаранту Конституции «не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости».

Пушкарев был задержан и этапирован в Москву 1 июня 2016 года. Вместе с ним задержали Андрея Лушникова, который занимал должность ​главы муниципального предприятия «Дороги Владивостока». Оба были арестованы решением Басманного суда. СКР предъявил им обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и по ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Под стражей по этому делу находится брат Пушкарева Андрей.

По версии следователей, Пушкарев организовал закупку по завышенным ценам строительных материалов муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент», причинив предприятию ущерб на 158 млн руб.

Кроме того, следствие установило, что компанией «Востокцемент» руководят близкие родственники главы города.

Темы: Владивосток, Борьба с коррупцией в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 20:52
Гость: Александр1

По версии следователей, Пушкарев организовал закупку по завышенным ценам строительных материалов муниципальным предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент», причинив предприятию ущерб на 158 млн руб.

Будучи воодушевлен Вашим доверием и моим личным уважением к Вам, я сделал все, что Вы поручили, причем даже в ущерб интересам своей семьи, которая по моей просьбе пожертвовала городу строительных материалов почти на 1 млрд руб.», — написал Пушкарев.
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Украл 158 а отдал 1 миллиард не вяжется,а где взял еще 842 миллиона? Ох уж эти "безграмотные" мэры,только и могут воровать...
21.08.2017, 20:46
Гость: Иван Стотысячный

В последнее время, лично мне, становится всё менее и менее понятно, а как нынешняя власть различает коррупционеров от честных чиновников?
21.08.2017, 18:43
Гость: Патриот России

\ обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором заверил его в своей невиновности.
Из письма экс-мэра: Госдеп подсунул бабло, век воли не видать!
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