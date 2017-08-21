Жириновский выставит свою кандидатуру на пост президента РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил свое участие в президентских выборах в будущем году.

«Я обязательно буду баллотироваться на выборах в марте 2018 года», - цитирует его РИА «Новости».

Жириновский отметил, что его шансы на победу заметно возрастут, если нынешняя команда, которая находится у власти 18 лет, откажется от участия в выборах. По словам лидера ЛДПР, у него «много сил и опыта», а другие потенциальные кандидаты сегодня сдают свои позиции. В частности, лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов так и не определились с участием в президентской кампании. Жириновский считает, что они боятся. «А молодые – они еще без опыта, авторитета, им не выиграть», - добавил он.

Лидер ЛДПР также пообещал, что в случае его победы на выборах страну ожидает смена политики.

