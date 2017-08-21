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Жириновский выставит свою кандидатуру на пост президента РФ

20:11 21.08.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил свое участие в президентских выборах в будущем году.

«Я обязательно буду баллотироваться на выборах в марте 2018 года», - цитирует его РИА «Новости».

Жириновский отметил, что его шансы на победу заметно возрастут, если нынешняя команда, которая находится у власти 18 лет, откажется от участия в выборах. По словам лидера ЛДПР, у него «много сил и опыта», а другие потенциальные кандидаты сегодня сдают свои позиции. В частности, лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов так и не определились с участием в президентской кампании. Жириновский считает, что они боятся. «А молодые – они еще без опыта, авторитета, им не выиграть», - добавил он.

Лидер ЛДПР также пообещал, что в случае его победы на выборах страну ожидает смена политики.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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21.08.2017, 21:55
Длинный нос

А где бобик? Сдох?
21.08.2017, 21:21
чпок

Любить надо трудовой народ, а не .... , ну прочим кто помнит тот поймет.
21.08.2017, 21:20
Cлава ЛДПР

Ура товарищи! Как уже сказал наш господин, если все откажутся от участия в выборах в 2018 году, то выберут Жириносвкого и он будет нашим новым бессменным президентом!
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