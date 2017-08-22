Минэкономразвития прогнозирует падение цен на овощи и фрукты на 80%

Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на продовольственные товары в сентябре.

Как пишут «Известия», по сравнению с началом лета цены на продовольственные товары снизятся на 1,3%, а на плодоовощную продукцию — на 79,6%. При подсчете дефляции на плодоовощную продукцию учитывались средние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы. Прогнозируется, что осенью 2018 года цены на все продукты питания не будут значительно отличаться от нынешней осени.

Производители плодоовощной продукции считают, что подобный прогноз оправдан. «Минсельхоз зафиксировал, что в этом году урожай вполне хороший, поэтому продукция действительно подешевеет», - говорят они.

Отмечается, что в сентябре 2016 года дефляция на овощи и фрукты составила около 31 процента. Больше всего подешевели томаты, огурцы и морковь. Больший процент дефляции в этом году объясняется тем, что на фоне поздней весны в июне на прилавках было мало фруктов и ягод местного производства, цены определялись импортной продукцией и, как следствие, были высокими. Кроме того, в начале лета в цену продуктов, помимо себестоимости производства, заложена стоимость хранения и фасовка.