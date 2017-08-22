Посольство США поставило россиян «в угол»

США в очередной раз показали, что им плевать на дипломатию и на русский, да и белорусский народ тоже

Посольство США объявило, что прекращает выдавать визы российским гражданам в силу «технических причин»

До 1 сентября американскую визу получить будет невозможно, да и дальше американцы будут действовать «по ситуации». Но в любом случае и после 1 сентября визы невозможно будет получить в американских консульствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Попутно «на орехи» досталось не только российским гражданам, но и белорусам, которым теперь американскую визу выдавать в России не будут вообще, а предлагается ее получать в столицах стран, «вставших на путь демократического развития». Например, в Варшаве или Киеве.

Разумеется, после такого неожиданного известия российская блогосфера, да и не только она, пришла в замешательство, с традиционно взаимоисключающими оценками этого события. От благодушного - дескать, это просто технический момент, ничего страшного, до откровенно панического - «шеф, усё пропало», не видать нам и нашим правнукам статуи Свободы.

Но дело здесь не в технических или каких-то там ещё моментах, а совсем в другом.

США в очередной раз показали, что им плевать на дипломатию и на русский, да и белорусский народ тоже. Причем плевать с вершины той самой статуи Свободы.

Когда американцы накануне Нового года вышвыривали из страны российских дипломатов и их семьи, да еще и с отнятием российской дипсобственности, уже было ясно, что нормы международного права для них ничего не значат. Что в очередной раз подтвердил отказ от выдачи виз.

Говоря другими словами, американцы отнеслись к российским гражданам, как к недочеловекам, которых можно просто не пускать в страну по надуманным причинам, как людей третьего сорта. Как не пускают они граждан некоторых других стран, несмотря на наличие дипломатических отношений.

США могут как угодно плохо относиться к российской власти и отдельным ее представителям, но простой народ здесь при чем? Кто-то наверняка не сможет теперь вовремя приехать к родственникам, будут сорваны поездки в рамках культурного, научного и прочего обмена, да и студентов, в конце концов, много учится в США.

Америка, помнится, всегда выставляла себя защитником прав нашего народа, все пятидесятые-восьмидесятые годы прошлого века из кожи вон лезла и обливалась горючими слезами над несчастным советским народом, пребывающем в беспросветном мраке тоталитаризма.

Чего за примером далеко ходить, вспомним слова президента Джорджа Буша-старшего, сказавшего следующее: «Вместе со всем миром Америка с восхищением следила за вами, продвигающимся вперед для того, чтобы освободить вашу экономику и общество от кандалов коммунизма». «Известия», 21 августа 1992 года.

И что? Кандалы коммунизмы давно пылятся на свалке истории. Экономику от них тоже освободили с изрядной частью самой экономики. Но отношение к российским гражданам почему-то только ухудшилось, причем значительно. Хотя от страны-лицемера №1 можно было ждать что-то иное? Нет, нельзя.

Америка всегда рыдает над жертвами «нехороших режимов», но сама при этом щедро поливает Вьетнам дефолиантами, не раздумывая бомбит Югославию, Ирак, Афганистан и Сирию, неустанно трубя о своей великой исторической миссии - нести свободу народам всего мира. Так и представляется белая акула, плачущая над останками серфингиста, которым за минуту до этого она с аппетитом пообедала.

Интересно, визы не получат все без исключения российские граждане или все же есть одна категория лиц - больших друзей США, - которым все же разрешат отправиться в самую свободную и цивилизованную страну в Солнечной системе? Что-то подсказывает, что Америка и здесь проявит привычку делить папуасов на плохих и хороших.

К хорошим, разумеется, относятся те, у кого вид американского флага вызывает приступ верноподданнического экстаза, несмотря на российский паспорт в кармане. Не исключено, что для таких сразу все технические проблемы будут моментально преодолены.

В общем, во всей этой истории, несмотря на неубедительные объяснения американской стороны про нехватку рабочих рук и технические проблемы, предельно ясно одно. Мы всегда были и будем для США унтерменшами. Как были ими для партайгеноссе Гитлера.

Не зря экс-президент Б. Обама заявлял, что американцы - исключительная нация. Ну а раз американцы исключительные, то, следуя логике этого высказывания, все остальные неисключительные. Недочеловеки то есть. С которыми можно обращаться соответствующим образом. Например, выгнать накануне Нового года из страны, дав на сборы минимум времени, а потом и вовсе перестать выдавать визы.

Дипломатический этикет? Не, не слышали. США настолько продвинулись в вопросах развития демократии, что сами же подписывают договора о свободе права передвижения, культурных, образовательных и прочих контактов, но сами же их с легкостью и нарушают.

Тяжело вести переговоры с партнером, который меняет свои же правила, как ему вздумается и когда вздумается. Да и можно ли считать такого партнера хоть в чем-то партнером? Если только «партнером».

Тем более, что кроме дипломатии, о которую США вытерли ноги, есть еще банковская сфера, где американцы так же нагло беспредельничают, есть бизнес, где они вообще ведут себя, как эталонная гопота, оказывая прямое давление, направленное на срывы контрактов России и третьих стран, плюс к этому отлавливают по всему миру наших, чем-то не понравившихся им граждан, и сажают в тюрьмы. Ну и зачем нам такой «партнер» нужен? О чем с ним вообще можно говорить?

Если только обсуждать детали капитуляции, как это сделал товарищ Сталин с другим таким же оборзевшим «партнером» весной 1945 года.

Истории, как известно, свойственно повторяться.