В МЧС назвали вероятную причину крупного пожара в Ростове-на-Дону

Основной версией возникновения пожара в центре Ростова-на-Дону, в результате которого погиб один человек и пострадали почти 60 жителей, стало занесение постороннего источника зажигания. Об этом на экстренном совещании в региональном правительстве заявил начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Синьков, пишут "Известия".

По его словам, предварительно установлено, что пожар начался с южной стороны территории частного домовладения по переулку Чувашский, 50. Там за границей трех жилых домов была свалка: складировался мусор, покрышки, деревянные доски. «С учетом всех параметров возможного переброса мы подтверждаем, что при такой силе ветра… переброс шел от очага», — сказал чиновник.

Как отметил Синьков, каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Наиболее вероятная версия — занесение постороннего источника зажигания. Как это было сделано, будет установлено следственными органами. Между тем начальник регионального главка МВД Олег Агарков заявил, что полиция «будет рассматривать все версии, не только поджог». Версия поджога также будет рассмотрена, добавил он.

В результате пожара пострадало 118 жилых домовладений, в которых проживает более 200 семей. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы. Пострадавшие получат единовременную матпомощь в размере 20 000 руб. Полностью утратившие имущество получат 100 000 руб., получившие тяжкий вред здоровью – 400 000 руб.