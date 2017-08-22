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Жителю Красноярска отказали в приеме на работу по половому признаку

20:45 22.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Красноярске местному жителю не удалось получить работу из-за половой принадлежности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Инцидент произошел в начале лета. Мужчина был направлен биржей труда в ООО «Индустрия», торгующее спецодеждой и обувью. В приеме на работу ему отказали и поводом для этого послужили не его деловые качества, а половой признак.

По факту инцидента прокуратура провела проверку. Сотрудник компании, отказавший красноярцу в приеме на работу привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, мировой суд постановил привлечь к административной ответственности и саму компанию – по статье о дискриминации.

Получить комментарии от сторон конфликта агентству не удалось.
 

Темы: Россия, Красноярск, Рынок труда и безработица в России
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