Собянин предложил наградить школьников за победы на олимпиадах

Столичные школьники получат гранты за завоеванные на международных олимпиадах призовые места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мы должны ценить ребят, которые вкладывают столько труда и талантов», заявил градоначальник. Он предложил выплатить золотым призерам по одному миллиону рублей, серебряным – по 500 тысяч рублей и бронзовым – по 250 тысяч рублей.

Мэр добавил, что в текущем году московские школьники стали обладателями четырех золотых, семи серебряных и трех бронзовых наград международных олимпиад. В общей сложности столичные учащиеся составили половину российской сборной.

