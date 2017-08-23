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Частную застройку в центре Ростова-на-Дону подожгли в нескольких местах

12:47 23.08.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Причиной пожара, уничтожившего более ста частных домов в Ростове-на-Дону, стали, по предварительным данным, несколько умышленных поджогов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Изучение и анализ места пожара показывают, что он произошел в результате умышленных поджогов, которые были совершены в нескольких местах», — сказал источник.

Также, как утверждает собеседник агентства, люди, звонившие в экстренные службы, говорили о пожарах, возникших по разным адресам.

В интервью ТАСС источник подчеркнул, что пока версия о нескольких поджогах является предварительной, окончательные выводы о причинах пожара еще не сделаны.

Пожар в районе частной застройки в центре Ростова-на-Дону начался днем в понедельник. Справиться с пламенем, распространению которого способствовали сильный ветер и жара, удалось лишь спустя почти сутки.

В результате пожара были повреждены более ста домов. Около 60 человек обратились за помощью к медикам. Один человек в результате ЧП погиб. Представители руководства МЧС по Ростовской области заявили, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается поджог. По факту пожара было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Правительство РФ распорядилось выделить около 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим от пожара и компенсации за утраченное имущество.

Темы: Ростов-на-Дону, Лесные пожары в России
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 16:41
Патриот России

Фактически доказано, что в Доме Профсоюзов кремлёвские засланцы и их прихлебатели совершили акт самосожжения...
23.08.2017, 16:29
Гуманитарий

Это и так ясно, для всех, кроме правоохранительных органов.
23.08.2017, 16:16
Неее.

Тот, что под Чалтырем.
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