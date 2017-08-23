«Не пригодился, где родился»: чиновники, уехавшие из Москвы

Несмотря на то, что обычно чиновники стремятся попасть на службу в Москву, есть диссиденты, которые уезжают из Москвы в другие города России. Зачастую, москвичам стоит этому порадоваться

В правительстве Калининградской области сейчас находятся сразу несколько москвичей. К примеру, два года назад на должность врио губернатора Калининградской области перебрался Антон Алиханов. В свои 30 лет он стал самым молодым главой региона в России. Это неудивительно, если знать, что отец Алиханова был одним из основателей крупной компании «Росмясомолторг» и является давним приятелем вице-премьера Игоря Шувалова и депутата Госдумы седьмого созыва Олега Митволя.

Согласно декларации, врио губернатора за прошлый год заработал 2,61 млн рублей, что не мешает ему иметь часы, стоимостью три четверти миллиона рублей, квартиру площадью 101 кв. метр, ну и несколько иномарок на семью – Mitsubishi Outlander и Ford Mondeo. Алиханов не скрывает, что и в Москве у него была отличная работа – «сиди и радуйся», – рассказывал он. Но когда его спросили готов ли он к переезду, он с готовностью ответил согласием.

Вслед за Алихановым в Калининград на должность врио главы аппарата областного правительства перебрался и его друг – Алексей Родин. До переезда Родин работал в Минюсте РФ, но не заполнял официальные декларации. Однако он успел приобрести Hyundai представительского класса с говорящим номером 007, на котором он периодически пересекает «сплошные».

И все же излюбленным городом для переезда экс-москвичей остается Санкт-Петербург. Полтора месяца назад в Северной столице появился Комитет по контролю за имуществом (ККИ), который возглавил Андрей Коротков, приехавший некоторое время назад из Москвы.

За время своей работы он успел обрушить на себя шквал критики как среди местных СМИ, так и среди петербуржцев. Пока первые выясняют причины создания комитета, дублирующего функции прошлого (и еще действующего) ведомства, на которое выделяются дополнительные бюджетные деньги, вторые обсуждают собственность руководителя ККИ.

В его пользовании квартиры, земельные участки, иномарки и даже дом в Люксембурге, но все это при официальном доходе в 1,2 млн рублей в год. Москвичи могут помнить Короткова на аналогичной должности в «Межотраслевом производственно-техническом центре» при столичном Департаменте. В 2014 году он потратил 1 млн рублей только на покраску одного здания МЦ. Не удивительно, что убыток организации в этом же году составил 340 млн рублей.

Еще один довольно знаменитый петербургский чиновник – Иван Громов, возглавляющий администрацию Петроградского района. До 2012 года он служил в ГУВД Москвы, но благодаря своему отцу, генерал-майору КГБ Александру Громову, смог перебраться в Петербург. Соответственно вырос и его доход – 1,5 млн рублей в год. Тем не менее, против Громова выступала и ФАС, нашедшая нарушение закона о контрактной системе в ходе внеплановой проверки, и горожане, у которых возникли проблемы с записью детей в школы через портал госуслуг в то время, когда именно этот чиновник был главой комитета по информатизации и связи.

Все эти чиновники не принесли пользы в столице, поэтому отправились «покорять» другие города России. Москвичи же «утраты» не чувствуют – скорее, вздыхают с облегчением и надеются больше никогда не видеть такие «ценные» кадры в своем городе.