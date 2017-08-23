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Специалисты нашли грубые ошибки в экспертизе по делу «пьяного» мальчика

20:03 23.08.2017
Фото с сайта 3afia.net
Фото с сайта 3afia.net
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Эксперт, исследовавший тело ребенка, который стал жертвой резонансного ДТП в Балашихе, допустил несколько десяткой грубейших нарушений. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

В частности, эксперт неверно установил время и причину смерти ребенка, не описал надлежащим образом травмы. Кроме того, вывод о наличии в крови погибшего ребенка алкоголя был сделан без проведения необходимых в таких случаях дополнительных экспертиз.

Все эти и другие нарушения, а их набралось 45, позволяют усомниться в объективности экспертизы. По словам специалистов, необходимо проведение повторного исследования.

ДТП в Балашихе произошло в конце апреля. Местная жительница насмерть сбила на автомобиле шестилетнего мальчика. Согласно данным экспертизы на момент происшествия в крови ребенка содержался алкоголь в количестве, соответствующем «сильной степени опьянения». В достоверности выводов экспертов усомнились не только родители погибшего мальчика, но и сама виновница ДТП.
 

Темы: Россия, Московская область, ДТП, Расследования в России, Дети
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 22:19
Зоя

Этого эксперта по справедливости нужно отдавать под суд.
И вменить ему помимо фальсификации судмедэкспертизы еще и глумление над погибшим мальчиком и его семьей.
В порядочном государстве именно так и сделали бы.
23.08.2017, 22:06
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИ

Наши малолетние дети всегда пьяны,в случае чего..
Депутатские совершеннолетние дети всегда трезвы,в случае чего..
Среднестатистически-у нас в стране всё стабильненько.
23.08.2017, 21:44
Навеяло

Мальчишка пил не виски "Белая лошадь", а "Перцовку" Мытищинского розлива.
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