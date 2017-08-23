Специалисты нашли грубые ошибки в экспертизе по делу «пьяного» мальчика

Эксперт, исследовавший тело ребенка, который стал жертвой резонансного ДТП в Балашихе, допустил несколько десяткой грубейших нарушений. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

В частности, эксперт неверно установил время и причину смерти ребенка, не описал надлежащим образом травмы. Кроме того, вывод о наличии в крови погибшего ребенка алкоголя был сделан без проведения необходимых в таких случаях дополнительных экспертиз.

Все эти и другие нарушения, а их набралось 45, позволяют усомниться в объективности экспертизы. По словам специалистов, необходимо проведение повторного исследования.

ДТП в Балашихе произошло в конце апреля. Местная жительница насмерть сбила на автомобиле шестилетнего мальчика. Согласно данным экспертизы на момент происшествия в крови ребенка содержался алкоголь в количестве, соответствующем «сильной степени опьянения». В достоверности выводов экспертов усомнились не только родители погибшего мальчика, но и сама виновница ДТП.

