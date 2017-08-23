О чем договорились Сурков и Волкер

Переговоры (1-й раунд) Владислава Суркова и Курта Волкера, которых так ждали, закончились

На текущий момент комментария Волкера нет, а в комментарии Суркова, кроме выверенной дипломатической риторики, на первый взгляд, нет нового содержания. Но только на первый взгляд. Давайте внимательно посмотрим, и не линейно, а в контексте.

1. Сурков сообщил, что обе стороны поддерживают Минские соглашения. Это совсем не проходная фраза. И поддерживают не только потому, что они подкреплены резолюцией Совбеза ООН. Мы все помним, что в последние полгода все кому не лень говорили о возможной «большой сделке» между США и Россией, в том числе по Украине.

Но для того, чтобы выйти на «большую сделку» по части Украины, нужно вывести за скобки те самые Минские соглашения, так как они уже обладают собственной логикой, и эта логика завела их в тупик. Так что мне кажется, что одним из вопросов, которые обсуждались в самом начале встречи, был вопрос о том, «хоронить» Минские соглашения или нет.

Решили не «хоронить».

Причин тому много. В частности, Вашингтон (Трамп) на сегодняшний день не готов на то, чтобы акцептировать «большую сделку». Не до того ему. Следовательно, нужно сохранить ситуацию в том виде, в каком она есть, - статус кво. И, следовательно, сохранить Минские соглашения.

В реальной политике это означает, что Волкер предложил Суркову взять паузу и в двустороннем (!) режиме готовить и обсуждать те новеллы, которые могут стать предметом переговоров после того, как (и если) Трамп восстановит контроль Белого дома за внешней политикой.

А пока - Минские соглашения и продолжение «танцев на льду» с «Нормандской четвёркой».

2. Сурков неспроста сказал о том, что разговор вёлся «честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости». Давайте переведём эти слова, помня о том, что Сурков -опытнейший переговорщик и в коротком комментарии после таких важных и закрытых переговоров успел продумать каждое (!) слово.

«Честно» - означает то, что обе стороны не ссылались в переговорах на те симулякры и фейки, которыми переполнено мировое информационное поле в связи с Украиной и Донбассом. То есть не валяли дурака. Здесь - диалектический переход к второй характеристике - «серьёзно». Это не только о предыдущем, но и о том, что стороны использовали в переговорах не декларации, а аргументы.

Большая часть которых, по понятным причинам, отсутствует в публичном пространстве. «Без иллюзий» - то есть не основываясь на прекраснодушной вере в то, что из тупика можно вырулить на прямую дорогу быстро и без потерь. И это касается, прежде всего, США. По той простой причине, что Россия может отказаться от активных действий и ждать, когда вся эта бандеровская фигня рухнет, а США - не могут, потому что ЭТО ИХ фигня.

Хотят того Штаты или нет, но они уже связаны с судьбой майданной Украины, и крушение (в любом виде) этого проекта нанесёт тяжёлый имиджевый ущерб Вашингтону, вне зависимости от того, кто будет сидеть в Белом Доме.

Ну и, наконец, «непредвзято». Это означает, скорее всего, то, что стороны опустили презентацию своих позиций, так как и так о них знают - чего время терять. Соответственно, стороны могли вести диалог без заданного результата с каждой стороны.

2.1. Давайте попробуем применить эти характеристики к конкретному пункту переговоров. Например, к вопросу о поставках со стороны США летального оружия Киеву.

«Честно»: стороны сначала честно признали, что на Украине идёт война и каждая из сторон в той или иной мере в этой войне участвует. И спокойно предъявили друг другу свои знания о том, какое и чьё оружие присутствует в зоне конфликта и на Украине в целом. Возможно, какие-то позиции тут стороны друг у друга оспаривали, но не в целом.

Потому что говорили - «серьёзно»: стороны продемонстрировали друг другу свои версии развития событий в том случае, если на Украине легально появится американское летальное оружие (нелегально оно давно там присутствует: Захарченко демонстрировал новое стрелковое американское оружие, взятое в качестве трофея ещё в аэропорту; есть фотографии танков ополченцев, поражённых сверху, со всеми вытекающими выводами).

Волкер попытался доказать, что появление американского летального оружия на Украине может поспособствовать нормализации ситуации и выходу из конфликта.

И это «серьёзно», а не смешно. Аргументы: США тем самым официально предъявляет миру своё участие в конфликте, и оппоненты бандеровского режима должны будут принимать решение не о том, воевать ли с Киевом, а о том, воевать ли с Вашингтоном (официальное присутствие американских военных в Очаково - в том же ряду аргументов). Ну и вроде как все должны отступить, чтобы конфликт не разросся до глобального.

Однако и Сурков в этом контексте мог «поднять ставки».

Во-первых, официальные поставки американского летального оружия на Украину скорее всего спровоцируют новый виток конфликта, так как будут восприняты в Киеве как своего рода индульгенция.

Во-вторых, официальные поставки американского оружия на Украину могут привести к тому, что Россия официально поставит оружие армии Донбасса. Сурков мог напомнить Волкеру слова Путина о том, что он не позволит устроить геноцид русских в Донбассе, а американское летальное оружие, помноженное на возобновление боевых действий со стороны Киева, может привести именно к этому.

Путин от таких своих слов никогда не отказывался. То есть Сурков вполне мог объяснить Волкеру, что их сценарий развития событий ошибочен: Россия пойдёт на обострение, и тогда уже Вашингтону придётся принимать решение о том, готов ли он к разрастанию конфликта до глобального и к противостоянию с Россией.

При том, что США находятся за тридевять земель, а у России с Донбассом общая граница. Собственно, такое «повышение ставок» со стороны Суркова и означает «разговор без иллюзий».

Так что я думаю, что разговор о поставках Киеву американского оружия «подвис». Хотя не стоит забывать о том, что между «политиками» и «военными» в США отношения непростые и вторые могут продавить своё решение, несмотря на позицию «политиков».

3. О чём ещё сказал Сурков? О том, что они с Волкером договорились не только о следующей встрече, но и о повестке этой будущей встречи. Кстати, в этой повестке наверняка те вопросы, которые сам Сурков обозначил так: «свежие идеи и новаторские подходы по их реализации».

Тут смотрите пункт 1: время обсуждения и предъявления изумлённому человечеству «свежих идей и новаторских подходов» настанет тогда, когда к ним будет готов Вашингтон.

4. А теперь о том, о чём не сказал Сурков.

Во-первых, это экономические вопросы. Разнообразные. Тут и вопросы восстановления экономических связей между Украиной и Донбассом (включая задолженность Киева перед, например, донецкими и луганскими пенсионерами, о чём не мог не напомнить Сурков), включая торговые. Здесь интерес обоюдный.

С позиции США это шаг в сторону нормализации, который можно представить как свой. С позиции России это возвращение Республик на украинский рынок и тем самым наполнение своих бюджетов. Тут и вопросы восстановления Донбасса. В рамках этого вопроса участники не могли обойти стороной «план Маршалла для Украины» (к тому же Волкер из Минска в Вильнюс, кажется, полетел).

Тут и обсуждение экономических интересов России и США в будущей Украине (энергетика: транзит газа и сланцевый газ; ключевые промышленные отрасли: угледобыча, металлургия, оборонка; сельское хозяйство и т. д.).

Во-вторых, речь шла о политике. Точнее, о политических пунктах Минских соглашений. Реалистично ли их исполнение? Из всех пунктов скорее всего был выбран пункт о местных выборах в ДНР и ЛНР. Это тот пункт, который не должен пугать американцев и в принципе выгоден России. Но и здесь есть несколько больших и острых подводных камней, которые вряд ли дали сторонам прийти к какому-то согласию.

Камень 1: Выборы по украинскому законодательству. В такой формулировке пункт неприемлем для России (и для Донбасса). И для этого в минском Комплексе мер есть ключевая фраза, от которой коробит Киев: «эти вопросы должны обсуждаться и согласовываться с представителями ДНР и ЛНР». Здесь надо помнить о позиции ДНР и ЛНР: никаких украинских политических партий (и никаких украинских СМИ, но это пункт, в котором можно найти компромисс).

Камень 2: Захарченко и Плотницкий. Лидеры ДНР и ЛНР неприемлемы для Киева. Тут много мотивов. В том числе тот, что это под руководством Захарченко и Плотницкого киевские «войска» были дважды биты, а экономика устояла и растёт, в то время как у Украины - падает. Вопрос о Захарченко и Плотницком Волкер не поднять не мог.

В том числе в том ключе, что Захарченко и Плотницкий не могут принимать участие в выборах. Но тут у Суркова много аргументов. Во-первых, это именно Захарченко и Плотницкий являются подписантами тех самых Минских соглашений. Во-вторых, Захарченко и Плотницкий избраны подавляющим большинством жителей ДНР и ЛНР и являются гарантами сохранения на территориях ДНР и ЛНР порядка.

Хотя этот аргумент, если для американцев имеет значение, то для Киева - наоборот. Киеву порядок на территории ДНР и ЛНР не нужен, так как именно об этот порядок разбиваются все их атаки. Кроме того, Захарченко и Плотницкий являются избранными руководителями ДНР и ЛНР, так что участвовать в местных выборах им совсем не обязательно.

Но тогда они являются угрозой для Киева уже после выборов, если сохранят (а они сохранят) свою роль в управлении территориями. При том, что на самих выборах победят представители ДНР и ЛНР, которые напрямую будут связаны с теми же Захарченко и Плотницким. И в этом - дополнительная опасность для Украины со стороны этих лидеров.

Тут стоит ещё отметить отдельно ситуацию с Александром Захарченко. По некоторым данным из Киева, внутренние непубличные опросы показывают, что именно Захарченко, с его активной информационной политикой, занимает не последнее место по популярности на Украине (а по узнаваемости вообще может посоревноваться с первыми лицами украинского государства).

И этот факт на порядок поднимает уровень неприятия его в украинском политикуме.

В общем, если сложить все аргументы по поводу Захарченко и Плотницкого, то, скорее всего, стороны остались при своих.

То есть Волкер дежурно потопил за Украину, а Сурков, выдвинув контраргументы, вернул вопрос о Захарченко и Плотницком к началу. Так и осталось.

В-третьих, не исключено, что Волкер поставил на переговорах вопрос о Малороссии - проекте Александра Захарченко. Ведь похоже, и американские, и европейские, и украинские политики до сих не получили ответа на вопрос: чей это проект - Захарченко или Кремля? А от этого, учитывая содержательные параметры проекта, может зависеть многое.

Что касается «свежих идей и новаторских подходов», то, как мне кажется, именно в этот раздел вошли такие темы, как «Нормандский формат» и то место, которое будет ему отведено, если политический контекст изменится и Белый дом сможет принимать самостоятельные решения во внешней политике.

К этим же «идеям и подходам» могут относиться манипуляции с киевскими политиками для того, чтобы они приняли нужные решения.

Напоследок хочу сказать, что это, конечно, реконструкция. О конкретном содержании переговоров мы узнаем очень нескоро, а косвенно судить о нём мы сможем по тем шагам, которые будут предпринимать все участники процесса (не только США и Россия, но и Донбасс, и Украина, и Германия с Францией, и другие участники) в ближайшее время.

Ну, например, если мы вдруг узнаем, что Литва перестала быть площадкой, через которую на Украину поступает бывшее советское летальное оружие со всей Восточной Европы.

Автор: Иван Неминский