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Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест

16:34 23.08.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 19 октября художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Медуза».

Подсудимому запретили переписку, телефонные переговоры, встречи и выход на улицу без разрешения следователя. Адвокаты Серебренникова просили разрешить ему ходить на работу.

Такую меру пресечения для режиссера запросил Следственный комитет. Следователи утверждают, что у Серебренникова есть вид на жительство в Латвии и недвижимость за границей. По мнению СК РФ, подсудимый на свободе может воздействовать на свидетелей и уничтожить улики. Следователь утверждает, что фигурант дела Екатерина Воронова ранее уничтожила часть доказательств.

Сам худрук «Гоголь-центра» напомнил, что у него отобрали загранпаспорт, и заверил, что не будет «бегать от следствия». По его словам, домашний арест помешает ему работать. Защита попросила освободить его под залог в 68 миллионов рублей. Глава издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, сестра миллиардера Михаила Прохорова, обязалась внести любой залог.

Во время заседания у здания суда усилили охрану, полиция пригнала автозаки. Поддержать Серебренникова пришли около 500 человек.

В суде за Серебренникова поручились более 30 человек, включая генерального директора Большого театра Владимира Урина, режиссеров Федора Бондарчука и Алексея Германа, телеведущих Ивана Урганта и Андрея Малахова, певца Филиппа Киркорова, писательницу Людмилу Улицкую.

Темы: Расследования в России, Театр в России, Театральная критика в России
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 23:02
Гость: ВЫВОДЫ

Судя по сутяжному форуму , порядочных людей в России не мало, но никак не большинство. Однако будем защищать Кирилла, не смотря на горы лжи и пакости.
23.08.2017, 23:00
Гость: для ВВВ

А вы и фильмы не смотрите ? "Ученик", к примеру ? А фамилия Лермонтов Вам о чем-то говорит? Тоже, знаете ли, известный был художник пера...А еще Пушкин, Александр Сергеевич ?
23.08.2017, 22:57
Гость: Анна

Серебренников не первая жертва режима. Но уж больно нагло на него наехали, даже не искали повода достойного, хоть какой-то похожей причины. Все по наглому.
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