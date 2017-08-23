Шойгу заявил об прекращении гражданской войны в Сирии‍

Размежевание оппозиции и террористов в Сирии, а также создание зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну в САР. Об этом, как сообщают "Известия", 23 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — сказал Шойгу.

Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом отметил, что российские военные с удовлетворением наблюдают за успехами Ливана на северо-востоке страны в борьбе с «Джабхат ан-Нусрой» и террористической группировкой «Исламское государство».

Шойгу выразил надежду, что западные партнеры России поймут необходимость отделения умеренной оппозиции от террористов. «Хотелось бы, что это поняли и наши западные партнеры и в конце концов отделили умеренную оппозицию от террористов и прекратили оказание помощи всем подряд», — приводит слова главы Минобороны РФ «Федеральное агентство новостей».