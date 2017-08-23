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Шойгу заявил об прекращении гражданской войны в Сирии‍

15:20 23.08.2017
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сюжет: Сирийский кризис

Размежевание оппозиции и террористов в Сирии, а также создание зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну в САР. Об этом, как сообщают "Известия", 23 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — сказал Шойгу.

Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом отметил, что российские военные с удовлетворением наблюдают за успехами Ливана на северо-востоке страны в борьбе с «Джабхат ан-Нусрой» и террористической группировкой «Исламское государство».

Шойгу выразил надежду, что западные партнеры России поймут необходимость отделения умеренной оппозиции от террористов. «Хотелось бы, что это поняли и наши западные партнеры и в конце концов отделили умеренную оппозицию от террористов и прекратили оказание помощи всем подряд», — приводит слова главы Минобороны РФ «Федеральное агентство новостей».

Темы: Сергей Шойгу, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 21:44
Гость: Длинный нос

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов)

-Вон оно что, Карл. Умеренная оппозиция Сирии воевала с российскими террористами Шойгу.
23.08.2017, 20:24
Гость: Министр Нападения

Шойгу бы задумался о России. Как ее уберечь от гражданской войны - кровавой, но короткой. Поскольку, 143 миллиона бедных людей очень быстро вырежут 1 миллион зажравшихся ублюдков
23.08.2017, 19:34
Гость: АПГО

ЖИРАФ БОЛЬШОЙ - ЕМУ ВИДНЕЙ,ОСОБЕННО КОГДА БЛИЗОРУКИЙ.
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