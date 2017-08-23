Столичный адвокат попался на получении крупной взятки

В Москве задержан 42-летний адвокат, который подозревается в мошенничестве и получении крупно взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного ГУ СКР Юлия Иванова.

Согласно материалам следствия, адвокат пообещал знакомому предпринимателю помощь с проведением налогового контроля. При этом он уверил бизнесмена, что у него есть необходимые для этого знакомства в налоговой службе.

Тот передал ему взятки на общую сумму свыше трех с половиной миллионов рублей. При получении очередной такой выплаты адвоката задержали сотрудники СКР и УФСБ. Выяснилось, что никаких связей в налоговой среде у юриста нет. Ранее полученные от предпринимателя средства он уже потратил на собственные нужды и не оказывал бизнесмену обещанную помощь.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

