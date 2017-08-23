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Столичный адвокат попался на получении крупной взятки

20:33 23.08.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Москве задержан 42-летний адвокат, который подозревается в мошенничестве и получении крупно взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного ГУ СКР Юлия Иванова.

Согласно материалам следствия, адвокат пообещал знакомому предпринимателю помощь с проведением налогового контроля. При этом он уверил бизнесмена, что у него есть необходимые для этого знакомства в налоговой службе.

Тот передал ему взятки на общую сумму свыше трех с половиной миллионов рублей. При получении очередной такой выплаты адвоката задержали сотрудники СКР и УФСБ. Выяснилось, что никаких связей в налоговой среде у юриста нет. Ранее полученные от предпринимателя средства он уже потратил на собственные нужды и не оказывал бизнесмену обещанную помощь.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.
 

Темы: Россия, Москва, Взятки и взяточники в России, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.08.2017, 20:49
Гость: Крутой

Из текста заметки следует, что если б у юриста были связи в налоговой, то его бы не задержали и он помог бы предпринимателю. Ну да, дал бы на лапу бы следакам... а так, конечно, надо привлечь за обман предпринимателя.
23.08.2017, 20:46
Гость: Навеяло

Это не взятка, это вознаграждение.
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