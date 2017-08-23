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Россияне стали больше гордиться российской армией

14:27 23.08.2017
Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Большая часть россиян гордится своей армией, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным опроса, гордятся российской армией 90 процентов респондентов, три года назад этот показатель составлял 63 процента.

Лучшей в мире российскую армию считают 36% респондентов, 47% опрошенных заявили, что российская армия — одна из лучших, 10% россиян считают, что армия «несколько отстает» от лучших армий мира и 2% оценивают боеспособность российских вооруженных сил как «очень низкую».

Наиболее важным событием в жизни страны россияне считают присединение Крыма (14%), Олимпиаду в Сочи (12%) и развитие Вооруженных сил (10%).

Темы: Армия и обороноспособность России, Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 22:13
гражданину надувной страны

нет, дорогой,это страна-гарант сдулась, как надувная кукла из сексшопа.
23.08.2017, 21:12
Дык

В статье то о российской армии написано. А не про вашу американскую Болезный
23.08.2017, 20:58
2017

Всю казну на Российскую Армию, Флот и ВКС !
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