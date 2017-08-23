Россияне стали больше гордиться российской армией

Большая часть россиян гордится своей армией, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным опроса, гордятся российской армией 90 процентов респондентов, три года назад этот показатель составлял 63 процента.

Лучшей в мире российскую армию считают 36% респондентов, 47% опрошенных заявили, что российская армия — одна из лучших, 10% россиян считают, что армия «несколько отстает» от лучших армий мира и 2% оценивают боеспособность российских вооруженных сил как «очень низкую».

Наиболее важным событием в жизни страны россияне считают присединение Крыма (14%), Олимпиаду в Сочи (12%) и развитие Вооруженных сил (10%).