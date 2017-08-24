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«Коммерсантъ» узнал схему поставок турбин Siemens в Крым

10:07 24.08.2017
Фото с сайта arhano.ru
Фото с сайта arhano.ru
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Использованная при поставке в Крым газовых турбин, произведенных компанией Siemens, схема оставляет мало возможностей немецкому концерну оспорить произошедшее в суде. О механизме поставки оборудования на находящийся под санкциями полуостров пишет газета «Коммерсантъ».

В марте 2015 года совместное предприятие «Силовых машин» и Siemens продало четыре газотурбины ОАО «Технопромэкспорт» (входило в «Ростех») для последующей установки в Тамани. Однако через шесть месяцев эти же турбины ОАО за €152,4 млн продало ООО «Технопромэкспорт», которое занимается строительством двух ТЭС в Крыму. В марте текущего года ОАО «Технопромэкспорт» признали банкротом.

Издание со ссылкой на опрошенных юристов сообщает, что у Siemens теперь могут возникнуть проблемы с доказательством того, что ООО «Технопромэкспорт» направило турбины в Крым вопреки воле компании. «Ростех» до этого указывал, что приобрел модернизированное оборудование на вторичном рынке, поскольку, как указал юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин, формально так и было.

Источник «Коммерсанта» в государтсвенной корпорации отметил, что хотя определенные изменения в турбины и были внесены, но смысла в них не было, так как при изменении агрегата требуется полная доработка всего газогенератора, «что затратно по времени и деньгам».

Помимо этого газета пишет, что в «Технопромэкспорте» пытались решить проблему турбин для Крыма другим способом. Речь шла о покупке установок иранской компании MAPNA, которые производились по лицензии немецкого концерна. Контракт не удалось заключить по причине того, что Siemens пригрозил иранской компании полным разрывом отношений в случае совершения сделки.

Темы: Крым, Siemens
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 16:25
Гость: Alex202

"Дешевле с Украины проглотов кормить"
*
Это вряд ли?
24.08.2017, 15:32
Гость: Хе-хе

Германии не фига лезть, со своими указаниями в наши дела. Или нам тоже немцам диктовать что может, а что не может поставлять Зап.Германия в Восточную?
Мы деньги заплатили , а дальше не их дело. Санкции видишь ли у них, пусть засунут их себе в ж...
Эти санкции незаконны, потому что в обход Совбеза ООН и противоречат правилам ВТО, а потому Россия будет делать ,то что считает нужным.
Без всяких хе-хе.
24.08.2017, 15:28
Гость: ТТ

Мирись, там лично для тебя гиляку приготовили.Откуда такая наивность.
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