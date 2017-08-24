«Коммерсантъ» узнал схему поставок турбин Siemens в Крым

Использованная при поставке в Крым газовых турбин, произведенных компанией Siemens, схема оставляет мало возможностей немецкому концерну оспорить произошедшее в суде. О механизме поставки оборудования на находящийся под санкциями полуостров пишет газета «Коммерсантъ».

В марте 2015 года совместное предприятие «Силовых машин» и Siemens продало четыре газотурбины ОАО «Технопромэкспорт» (входило в «Ростех») для последующей установки в Тамани. Однако через шесть месяцев эти же турбины ОАО за €152,4 млн продало ООО «Технопромэкспорт», которое занимается строительством двух ТЭС в Крыму. В марте текущего года ОАО «Технопромэкспорт» признали банкротом.

Издание со ссылкой на опрошенных юристов сообщает, что у Siemens теперь могут возникнуть проблемы с доказательством того, что ООО «Технопромэкспорт» направило турбины в Крым вопреки воле компании. «Ростех» до этого указывал, что приобрел модернизированное оборудование на вторичном рынке, поскольку, как указал юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин, формально так и было.

Источник «Коммерсанта» в государтсвенной корпорации отметил, что хотя определенные изменения в турбины и были внесены, но смысла в них не было, так как при изменении агрегата требуется полная доработка всего газогенератора, «что затратно по времени и деньгам».

Помимо этого газета пишет, что в «Технопромэкспорте» пытались решить проблему турбин для Крыма другим способом. Речь шла о покупке установок иранской компании MAPNA, которые производились по лицензии немецкого концерна. Контракт не удалось заключить по причине того, что Siemens пригрозил иранской компании полным разрывом отношений в случае совершения сделки.