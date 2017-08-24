Деятельность Путина поддерживают более 80% россиян

Более 80 процентов россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ. Соответствующие данные опубликованы на сайте аналитической компании «Левада-Центр».

Согласно проведенному опросу, деятельность Путина поддерживают 83% респондентов. Глава государства вызывает доверие у 58% опрошенных. Отмечается, что это самый высокий уровень с начала текущего года.

На втором месте по доверю граждан находится министр обороны Сергей Шойгу (30%), на третьем — глава МИД Сергей Лавров (28%). Затем следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13%) и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (11%).

Работу Медведева поддерживают 48 процетов россиян. Деятельность правительства одобряют 50% респондентов, а работу Госдумы — 42% опрошенных. При этом 14 процентов респондентов заявили, что не доверяют никому из политиков и 11% признались, что не интересуются политикой.

Почти 60 процентов россиян считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных и 13% затруднились ответить.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян из 48 регионов страны.