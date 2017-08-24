]]> ]]>
Главная В России Новости

Деятельность Путина поддерживают более 80% россиян

09:58 24.08.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Более 80 процентов россиян одобряют работу Владимира Путина на посту президента РФ. Соответствующие данные опубликованы на сайте аналитической компании «Левада-Центр».

Согласно проведенному опросу, деятельность Путина поддерживают 83% респондентов. Глава государства вызывает доверие у 58% опрошенных. Отмечается, что это самый высокий уровень с начала текущего года.

На втором месте по доверю граждан находится министр обороны Сергей Шойгу (30%), на третьем — глава МИД Сергей Лавров (28%). Затем следуют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13%) и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (11%).

Работу Медведева поддерживают 48 процетов россиян. Деятельность правительства одобряют 50% респондентов, а работу Госдумы — 42% опрошенных. При этом 14 процентов респондентов заявили, что не доверяют никому из политиков и 11% признались, что не интересуются политикой.

Почти 60 процентов россиян считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 29% опрошенных и 13% затруднились ответить.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян из 48 регионов страны. 

Темы: Глава правительства России, Общественно-политическая жизнь в России, Общественное мнение, Государственная Дума РФ, Правительство России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.08.2017, 15:47
Поручик в отставке

Широкий спектр мнений. Большинству явно не хватает "чувства глубокого удовлетворения". Но в сравнении с геронтократическими лидерами Путин - чемпион. Ведь какие-никакие пенсии платят без задержек в полгода, турграждане непатриотично вывозят валюту за границу, автовладельцы создают пробки. "Нет в мире совершенства!" - сказал Маленький Принц.
24.08.2017, 15:28
раблегаргант

клава,
я фигею с этих русских
24.08.2017, 15:24
чумка на их голову

исторически замечено, чем нищее народ тем он величественней. достоин видно народ своих предков, чтоб им правили негодяи.
Все комментарии (77)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.