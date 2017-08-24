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Ташкент попросил Москву об аресте имущества Гульнары Каримовой

18:00 24.08.2017
Гульнара Каримова. Фото из ее личного Твиттера
Гульнара Каримова. Фото из ее личного Твиттера
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В Генпрокуратуру России поступил запрос из Узбекистана об аресте недвижимого имущества дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Запрос находится на рассмотрении. Содержащаяся в нем информация является конфиденциальной, добавили в прокуратуре.

В Узбекистане в отношении Каримовой возбуждены два уголовных дела. Она обвиняется в неуплате налогов, вымогательстве и ряде других преступлений. В настоящее время она находится под стражей. Узбекистан отправил запросы об аресте активов преступной группы, в которую входила Каримова, в 12 странах.
 

Темы: Россия, Узбекистан, Отношения России с республиками бывшего СССР, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 20:29
Согласен

Сосо не оставил приемника, и Вася пошел по этапу.
24.08.2017, 19:44
Просят

значит надо уважить , а не хвататься за осколки уходящего мира.
24.08.2017, 19:16
Мосол.

Вот для этого и нужны приемники, которые гарантируют бывшим руководителям и их детям без облачное небо .
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