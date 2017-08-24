Ташкент попросил Москву об аресте имущества Гульнары Каримовой

В Генпрокуратуру России поступил запрос из Узбекистана об аресте недвижимого имущества дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Запрос находится на рассмотрении. Содержащаяся в нем информация является конфиденциальной, добавили в прокуратуре.

В Узбекистане в отношении Каримовой возбуждены два уголовных дела. Она обвиняется в неуплате налогов, вымогательстве и ряде других преступлений. В настоящее время она находится под стражей. Узбекистан отправил запросы об аресте активов преступной группы, в которую входила Каримова, в 12 странах.

