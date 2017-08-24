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Киберпреступность выросла в России в шесть раз за три года

10:30 24.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технлологий, в России увеличилось в шесть раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора Юрия Чайку.

По словам Чайки, количества IT-преступлений с 2013 по 2016 годы увеличилось с 11 тысяч до 66 тысяч. В текущем году ситуация только ухудшается, с начала года зафиксирован рост такого рода преступлений на 26%.

В первую очередь IT-технологии используются для пропаганды различных экстремистских идей. Так в 2016 году две трети преступлений в России экстремистской направленности и каждое девятое преступление террористического характера были совершены с использованием интернет-технологий.

Отмечается, что ущерб от подобных преступлений за первое полугодие 2017 года превысил 18 миллионов долларов.

Темы: Россия, IT-технологии, Информационные технологии (IT)
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 12:56
Saint Emillion

Ответ на это вопрос несущественен. Достаточно знать, что хекеры поняли, что пора возвращаться на домашние пастбищи.
24.08.2017, 12:02
Дед Щукарь

Вопрос спросить можно? Чем мериют в шесть раз за три года - аршином, футом, метром, или фунтом?
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