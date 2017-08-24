Киберпреступность выросла в России в шесть раз за три года

Число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технлологий, в России увеличилось в шесть раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора Юрия Чайку.

По словам Чайки, количества IT-преступлений с 2013 по 2016 годы увеличилось с 11 тысяч до 66 тысяч. В текущем году ситуация только ухудшается, с начала года зафиксирован рост такого рода преступлений на 26%.

В первую очередь IT-технологии используются для пропаганды различных экстремистских идей. Так в 2016 году две трети преступлений в России экстремистской направленности и каждое девятое преступление террористического характера были совершены с использованием интернет-технологий.

Отмечается, что ущерб от подобных преступлений за первое полугодие 2017 года превысил 18 миллионов долларов.