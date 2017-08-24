Мединский рассказал о допросах в Минкультуры по делу Серебренникова

Сотрудников российского Минкульта вызывали на допросы по делу «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссер Кирилл Серебренников. Об этом сообщил Русской службе «Би-би-си» глава ведомства Владимир Мединский.

«Вызвали коллег из профильного департамента [департамент государственной поддержки искусства и народного творчества]», — сообщил Мединский, не став называть имена допрошенных сотрудников.

Следователи, как отметил министр, спрашивали сотрудников Минкультуры, их ли подписи стоят под тем или иным документом, связанным с делом «Седьмой студии».

При этом Мединский подчеркнул, что бюджетные средства выделялись «Седьмой студии» при предыдущем руководителе департамента государственной поддержки искусства и народного творчества — Софье Апфельбаум. «Сейчас никаких вопросов у следственных органов к Минкультуры нет», — заявил он.

Ранее Мединский, комментируя задержание Серебренникова, назвал произошедшее «прискорбной ситуацией», добавив, что уверен в том, что дело «Седьмой студии» не носит заказной характер. Почти теми же словами прокомментировал арест режиссера и замминистра культуры Александр Журавский.

«Меня нет [не вызывали на допрос], — ответил министр культуры Владимир Мединский на вопрос Русской службы Би-би-си о том, вызывали ли его на допрос по уголовному делу «Седьмой студии».

О расследовании дела о хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии», стало известно в мае 2017 года, когда дома у Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», где он занимает пост художественного руководителя, прошли обыски. Дело, как объявлял СК, касается средств, выделенных «Седьмой студии» по линии Минкультуры в 2011–2014 годах.

В заявлениях СК фигурировали разные суммы ущерба, последняя на настоящий момент цифра, названная следствием, — 68 миллионов рублей.

Софья Апфельбаум в настоящий момент возглавляет Российский академический молодежный театр. По делу «Седьмой студии» она проходит как свидетель.

Кирилл Серебренников, также имевший статус свидетеля, в ночь на 22 августа был задержан по подозрению «в организации хищения бюджетных средств». 23 августа суд отправил его под домашний арест.