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Ростовская область попросила у кабмина более 600 млн рублей

20:00 24.08.2017
Фото с сайта u-f.ru
Фото с сайта u-f.ru
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Глава Ростовской области Василий Голубев попросил у правительства России 605 миллионов рублей – эти средства необходимы для ликвидации последствий пожара в центре Ростова-на Дону.

Деньгу будут направлены на предоставление государственных жилищных сертификатов, выплат компенсаций за утраченное имущество, пособий тем, чьему здоровью был причинен тяжкий вред и на иные цели, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти области.

В правительстве региона сообщили, что из местного бюджета уже были выделены 14 миллионов рублей на выплату разовой материальной помощи пострадавшим. Кроме того, еще 50 миллионов планируется направить на неотложные восстановительные работы.

Пожар в центре Ростова-на-Доу произошел в начале недели. На его тушение потребовалось около суток. От огня пострадали примерно 120 строений. В результате происшествия погиб один человек, еще около 60 получили различные травмы и ожоги.
 

Темы: Россия, Ростов-на-Дону, Пожары и возгорания в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 21:26
Гость: Светлана

Но ведь именно для этого существуют федеральные фонды? Дай Бог, чтоб это нас не коснулось, это так страшно. Без помощи люди не выживут. И это не рядовое событие, это страшная беда. При чем тут попрошайничество? Люди, попавшие в такую беду, не должны просить, им должно помочь государство. И мы, все, естественно. А вот пример попрошайничества - Пугачева, плачется, что пенсия 17 т.р. Чтоб она на нее жила!
24.08.2017, 21:03
Гость: Мойша

Эти деньги забрать у бандитов всех уровней в Ростове...
24.08.2017, 21:00
Гость: вадим иванович

а с барыг собрать с судей прокурора да и другой швали слабо аминь
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