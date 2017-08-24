Ростовская область попросила у кабмина более 600 млн рублей

Глава Ростовской области Василий Голубев попросил у правительства России 605 миллионов рублей – эти средства необходимы для ликвидации последствий пожара в центре Ростова-на Дону.

Деньгу будут направлены на предоставление государственных жилищных сертификатов, выплат компенсаций за утраченное имущество, пособий тем, чьему здоровью был причинен тяжкий вред и на иные цели, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти области.

В правительстве региона сообщили, что из местного бюджета уже были выделены 14 миллионов рублей на выплату разовой материальной помощи пострадавшим. Кроме того, еще 50 миллионов планируется направить на неотложные восстановительные работы.

Пожар в центре Ростова-на-Доу произошел в начале недели. На его тушение потребовалось около суток. От огня пострадали примерно 120 строений. В результате происшествия погиб один человек, еще около 60 получили различные травмы и ожоги.

