В ряде школ Москвы перенесли 1 сентября из-за Курбан-Байрама

В нескольких школах Москвы торжественные линейки 1 сентября перенесли на понедельник, 4 сентября, из-за праздника Курбан-Байрам. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Так, линейку в школе №2107 Мещанского района проведут 4 сентября. Как пояснил секретарь директора учреждения Александр Крючков, указание о переносе было дано столичным департаментом образования. «Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приёмную Департамента образования», — сказал Крючков, пояснив, что сама школа такие решения принимать не может.

По информации родителей, опубликованной в социальных сетях, праздник перенесут в нескольких школах района, расположенных недалеко от Соборной мечети. По их словам, линейки перенесли из соображений безопасности.

Мама пятиклассника из школы №2107 в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказала, что детям таким образом испортят праздник. Лучшим выходом из ситуации, по ее мнению, был бы перенос не линейки, а самого мусульманского праздника.

В московской гимназии «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина» также рассказали, что из-за мусульманского праздника перенесут с 1 на 4 сентября свой традиционный молебен, посвященный началу учебного года

Курбан-байрам — одно из главных событий в исламе. В честь этого дня каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.