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В парламенте призвали не провоцировать конфликты в обществе

20:45 24.08.2017
© KM.RU, Instagram © teremoka
© KM.RU, Instagram © teremoka
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Российские парламентарии высказались против переноса Дня знаний из-за Курбан-Байрама.

«Не вижу никаких причин, почему нельзя было бы 1 сентября провести одновременно и День знаний, и Курбан-Байрам… Мне кажется, не надо искусственно провоцировать конфликты», - цитирует РИА «Новости» первого зампреда думского комитета по образованию и науке Олега Смолина.

Не одобрил перенос школьных линеек из-за мусульманского праздника и представитель комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев. Он напомнил, что Россия является светским государством.

Парламентариев поддержал Муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов. «Молитвы проходят рано утром, к восьми часам верующие уже будут дома, поэтому необходимости переносить День знаний на другое число в принципе нет», - сказал он «Интерфаксу». Муфтий добавил, что школы, расположенные поблизости от мечетей, могут просто перенести на час или два проведение торжественной линейки.

Ранее в одной из московский школ заявили о намерении перенести День знаний на 2 сентября, поскольку в этом году он совпадает с Курбан-Байрамом. Похожее решение приняли в образовательных учреждениях еще в нескольких российских городах.

Темы: Россия, Мировые религии и межрелигиозные отношения, Общественно-политическая жизнь в России, Школьное образование в России, Государственная Дума РФ, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 21:36
Иван

А самого себя, правительство и центробанк парламент призвал к этому?
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