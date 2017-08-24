Молодежь заработает на ЭКСПО 2025

В Свердловской области деятельность студенческих отрядов не прерывалась ни разу за все время их существования

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев собирается привлечь к подготовке выставки ЭКСПО 2025 молодежные стройотряды — это создаст рабочие места и перспективы для молодежи. Об этом он рассказал на Всероссийском фестивале песни студенческих отрядов «Знаменка», который прошел на берегу реки Пышма у подножья Дивьей горы.

Фото с сайта aif.ru

В случае победы российской заявки на конкурсе, в Екатеринбурге будет необходимо возвести целый микрорайон – миллион квадратных метров инфраструктуры и нового жилья. «ЭКСПО будет проходить полгода, за это время город посетят, по приблизительным подсчетам, 30-35 миллионов человек. Их надо где-то разместить. И без стройотрядов нам такой проект не осилить», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также напомнил собравшимся, что в Свердловской области деятельность студенческих отрядов не прерывалась ни разу за все время их существования, и это – уникальный случай в масштабе всей страны.

Командир штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев рассказал, что участие студенческих отрядов в строительстве крупных инфраструктурных объекто началось с Олимпиады в Сочи.

Фото с сайта astv.ru

«Буквально недавно по поручению президента вышло Постановление Правительства от 7 июля 2017 №806, в котором говорится, что участие студенческих отрядов в возведении объектов будет предусматриваться заказчиком изначально, еще на этапе проектирования. В этом плане, если ЭКСПО-2025 пройдет у нас, и губернатор Свердловской области с самого начала включит студенческие отряды в смету проекта, у ребят будут деньги на питание, проживание, проезд из других регионов к месту проведению стройки, ведь проект международный и будет интересен студентам всей страны», – комментирует Киселев.

Эксперт также отметил, что система студенческих отрядов в России развивается и молодежь принимает участие в строительстве крупных инфраструктурных объектов, делая в основном работы по благоустройству и возведению дорог. «Для ребят это очень важно – принять непосредственное участие в развитии своей страны, своего региона. Дай бог, чтобы ЭКСПО-2025 состоялось именно в России», – сказал Киселев.

ЭКСПО – международная выставка, на которой демонстрируют технические и технологические достижения.