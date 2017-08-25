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Под Волгоградом из-за пожара перекрыли трассу

20:01 25.08.2017
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© KM.RU, Facebook
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В Дубовском районе Волгоградской области, неподалеку от населенного пункта Оленье перекрыта федеральная трасса Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Основанием для этого послужил природный пожар.

Представитель областного главка МВД Антон Корнаухов рассказал «Интерфаксу» о том, что движение на трассе остановлено из-за отсутствия видимости. Он добавил, что по причине пожара эвакуирован детский лагерь «Ручеек» и свыше тысячи жителей Оленьего.

Собеседник агентства отметил, что пожар вспыхнул в середине дня. В его тушении задействована авиация.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в регионе за последние несколько дней пострадали свыше полутора сотен домов.
 

Темы: Россия, Волгоградская область, Пожары и возгорания в России, МВД России
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