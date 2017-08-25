Под Волгоградом из-за пожара перекрыли трассу

В Дубовском районе Волгоградской области, неподалеку от населенного пункта Оленье перекрыта федеральная трасса Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Основанием для этого послужил природный пожар.

Представитель областного главка МВД Антон Корнаухов рассказал «Интерфаксу» о том, что движение на трассе остановлено из-за отсутствия видимости. Он добавил, что по причине пожара эвакуирован детский лагерь «Ручеек» и свыше тысячи жителей Оленьего.

Собеседник агентства отметил, что пожар вспыхнул в середине дня. В его тушении задействована авиация.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в регионе за последние несколько дней пострадали свыше полутора сотен домов.

