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Москва раскритиковала Кишинев за предложение о выводе миротворцев

22:03 25.08.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
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Посол Молдавии в России Андрей Негуца вызван в МИД РФ в связи с инициативой Кишинева о выводе из Приднестровья российских миротворцев.

Молдавские власти предложили внести этот вопрос в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в качестве дополнительного пункта: «Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил дипломату, что Москва рассматривает указанную инициативу «как еще одно звено в череде недружественных акций».

«Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару заявил, что присутствие российских военнослужащих в Приднестровье представляет угрозу для поддержания международного мира и безопасности.
 

Темы: Россия, Молдавия, Отношения России с республиками бывшего СССР, Министерство иностранных дел РФ, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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26.08.2017, 07:46
Тоник - Щукарню

Во первых обсуждать вопрос присутствия вооруженных сил России на чужой территории без согласия действующего правительства и парламента страны предлагают вовсе не России: ее мнение известно и даже когда она официально заявляла о выводе, ничего сделано не было под разными смехотворными предлогами. Обсуждать вопрос будет мировое сообщество. Чего же пугаться, если ты прав ?
Во-вторых не нужно лжи: на территории Молдовы НЕТ НИКАКИХ ВОЕННЫХ БАЗ, КРОМЕ РОССИЙСКИХ.
26.08.2017, 03:29
а ты посудачь,насмотревшись телепередач

Смотри какая пьянка пошла,уже россияне начинают терять волю "миролюбивого" лгунишки и готовы , как клопы прятаться за обои.А пропаганда в конвульсиях воспроизводит шедевры в стиле мифических волос медузы Горгоны. Нынешние утешай-шоу уже выводят на тенденцию истерики с утешениями внутренней аудитории ,где ,например, Норкин свинопас свои реплики не может произнести без яхидства и унижения представителей и стран,Соловьев со своим еврейско-армянским табором уводит от действительности развала страны,а на третьем шоу уже слезливо задают вопрос почему россиян ненавидят украинцы?Вас ненавидят не только украинцы!А ниже интернет сообщение про прятки за обои.
"Милена Арсеньева
Если США будет так же уничтожать Россию как Украину, то когда Россия погибнет, на земле не будет счастья, любви и красоты. Бог и другие планеты отключат землю от канала любви и не будет энергии любви на земле. Все модели по-американски будут уродами. Так сказал архангел Михаил и все ангелы. Бог бросит землю на произвол и заблокирует галактику совсем от праны и счастья. Хотите пробуйте Американцы, нам русским терять нечего мы пойдем жить на другие планеты за Иисусом. Именем Соломона, Афродиты, Серафима Саровского, Сергия Раданежского, Александра Невского, Амфросия Оптинского, Зевса, Апполона, Клеопатры, всех фараонов, Нефертити, Девы Марии и всех других планет и всей лемурии. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Аминь. Аминь".
26.08.2017, 01:47
Сергей_К

Вообще-то ОПЫТ и ИСТОРИЯ периода той страны, с НАЧАЛА 90-х и по настоящее время, ОДНОЗНАЧНО утверждают, что присутствие на ее территории, так называемых "молдавских властей",
.
"представляет УГРОЗУ для поддержания МЕЖДУНАРОДНОГО мира и безопасности". (с)
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