Москва раскритиковала Кишинев за предложение о выводе миротворцев

Посол Молдавии в России Андрей Негуца вызван в МИД РФ в связи с инициативой Кишинева о выводе из Приднестровья российских миротворцев.

Молдавские власти предложили внести этот вопрос в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в качестве дополнительного пункта: «Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил дипломату, что Москва рассматривает указанную инициативу «как еще одно звено в череде недружественных акций».

«Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования», - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару заявил, что присутствие российских военнослужащих в Приднестровье представляет угрозу для поддержания международного мира и безопасности.

