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Пенсионный фонд РФ пообещал увеличить Пугачевой пенсию

15:33 25.08.2017
Алла Пугачева © KM.RU
Алла Пугачева © KM.RU
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Пенсия народной артистки СССР Аллы Пугачевой значительно увеличится, если певица бросит работу. Об этом 25 августа в эфире «Комсомольской правды» заявила глава департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ ПФР Маргарита Нагога.

Как отметила собеседник, на сегодняшний день пенсия Аллы Борисовны превышает 10 тысяч рублей с учетом ее трудового стажа. В случае если певица завершит трудовую деятельность, Пугачевой назначат особую социальную выплату, и сумма ее пенсии удвоится. Маргарита Нагота подчеркнула, что «это касается всех наших заслуженных деятелей культуры». Как сообщает «Утро.Ру», Алла Пугачева получает среднюю «советскую» пенсию, поскольку большая часть трудовой деятельности певицы пришлась на советские годы.

На свадьбе своего внука 68-летняя Пугачева пожаловалась на маленький размер пенсии. «Вы теперь семья, и никакая помощь вам не нужна. Я очень рада, так как пенсия у меня маленькая. Но год еще протяну», - заявила на торжестве Пугачева.

А в 2004 году Максим Галкин рассказал, что пенсия его жены равна 2 тысячам рублей, что в 4 раза меньше, чем у Валерия Леонтьева.

Темы: Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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26.08.2017, 00:39
Гость: actronoid

А мир знает о некой Пугачёвой.
25.08.2017, 23:56
Гость: В разбитой послевоенной Германии

Пенсии
"Доходы населения увеличиваются в среднем на 5% в год. В 1957 принимается закон о пенсионной реформе, в результате выплаты рабочим выросли на 65%, служащим — на 72%. Пенсионная политика охватывала не только лиц наемного труда (рабочих, служащих, чиновников), но и людей свободных профессий, особенно научных работников. «Страна и ее народ только тогда пойдут по пути прогресса, — указывал Аденауэр, — когда будут достойно обеспечены деятели культуры и искусства, ученые, изобретатели."
25.08.2017, 23:46
Гость: Маргарита Нагота

Нагога её фамилия, опечатка нам опечатке .
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