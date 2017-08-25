Деградация Киева как города стала прямым следствием Евромайдана

Ко Дню независимости Украины европейские эксперты преподнесли ей специфический подарок

Они оценили качество жизни в украинской столице – Киеве – на одном уровне с городами Африки и Южной Азии, переживающими острые кризисы.

Но действительно ли жизнь в Киеве настолько плоха? Возможно ли такое, что аналитики из ЕС перегибают палку?

По мнению аналитиков компании EIU – Economist Intelligence Unit (наряду со знаменитым британским изданием The Economist она входит в холдинг The Economist Group), хуже, чем в Киеве, живется только в крупнейших городах Камеруна, Зимбабве, Пакистана, Бангладеш, Алжира, Ливии и Нигерии. Последнюю строчку в этом рейтинге занимает столица воюющей Сирии – Дамаск.

Качество жизни в украинской столице оценили лишь в 47,8 балла из 100 возможных, более того, город стал лидером по темпам падения, за последние пять лет ухудшив свои результаты на 21,4%. Сейчас он находится на 131-м месте из 140.

На Украине публикация исследования вызвала бурные споры: если противники мэра столицы Виталия Кличко и правящего режима в целом в основном злорадствуют, то сторонники властей называют выводы экспертов слишком категоричными и полагают, что те видят украинскую реальность в слишком мрачном свете.

Попробуем разобраться, какая из точек зрения ближе к истине.

Стабильность и безопасность

Специалисты EIU анализировали ситуацию по пяти группам параметров, рассматривающих отдельные аспекты жизни. Первая группа носит название «Стабильность» и включает оценку криминогенной ситуации, вероятность терактов, а также гражданских и военных конфликтов. Эксперты оценили положение дел в этой сфере в 35 баллов из 100. Иными словами, с безопасностью в Киеве хуже, чем, к примеру, в камерунской Дуале или столице Бангладеш Дакке.

В этом смысле эксперты EIU соответствуют тренду международной аналитики. В апреле 2017 года Всемирный экономический форум поместил Украину на 127-е место из 136 в рейтинге стран по уровню безопасности.

Хотя такие оценки выглядят резкими, назвать их безосновательными нельзя. Только по официальной статистике полиции Киева, уровень преступности в городе за последние три года вырос со 158 до 253 преступлений на 10 тысяч населения или на 60%. Для сравнения: в Москве соответствующий показатель в прошлом году составил 153.

Наиболее тревожным в этом смысле фактором является рост количества преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием и взрывчатыми веществами. Так, в 2016 году в одном только Киеве и его ближайших окрестностях зафиксировано более десятка взрывов. В большинстве случаев речь идет о неосторожном обращении с взрывными устройствами, привезенными из «зоны АТО». 14 апреля пьяный мужчина взорвал гранату вблизи станции метро «Лесная». 20 июля неизвестные взорвали гранату на автостоянке на улице Чаадаева, 29 сентября – у ресторана на Парковой дороге. 12 ноября еще один «пьяный» взрыв гранаты произошел во дворе жилого дома на Большой Житомирской.

В других случаях срабатывают различные самодельные взрывные устройства, как это было 24 марта в Соломенском районе столицы. 5 сентября самодельную бомбу заложили в мусорный бак в Оболонском районе, а 24 июня несработавшее взрывное устройство обнаружили на остановке общественного транспорта на площади Тараса Шевченко.

В основном речь тут идет о преступной небрежности или хулиганстве. Но иногда все гораздо серьезнее. Так, во время беспорядков под Верховной радой 31 августа 2015 года в результате броска боевой гранаты погибли четыре человека. 20 июля 2016 года в Киеве был взорван автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. 23 июня 2017 года с помощью взрывного устройства, заложенного в автомобиле, пытались прикончить приехавшего в Киев крымского бизнесмена, а 27 июня того же года в результате подрыва авто погиб командующий спецназом Главного разведывательного управления Минобороны Максим Шаповал.

Вряд ли стоит удивляться тому, что по результатам опроса, проведенного в феврале 2017 года украинской социологической группой «Рейтинг», лишь 14% киевлян сообщили, что ощущают себя в безопасности на улицах города.

Образование и здравоохранение

Среди проанализированных экспертами групп показателей можно выделить две, с которыми у Киева дела обстоят более-менее благополучно как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Состояние его сферы здравоохранения эксперты оценили в 54,2 балла из 100, то есть, несколько выше среднего. По этому показателю Киев опередил почти все города из последней десятки рейтинга: ближе всего к украинской столице оказались Алжир и Карачи с показателем в 45,8 балла.

Ещё лучше положение дел в сфере образования: здесь Киев оценили в 75 баллов из 100 возможных.

Однако относительное благополучие в этих областях нивелируется плачевным состоянием дел в других.

Культура, экология и коррупция

Группа показателей, озаглавленная «Культура и окружающая среда», включает в себя весьма разнородные параметры – такие, как состояние учреждений культуры, массовые мероприятия, доступность товаров и услуг (в т.ч. еды и алкоголя), наличие спортивных учреждений, степень загрязнённости окружающей среды, а также почему-то уровень коррупции и цензуры.

По этой группе показателей Киеву досталось 48,4 балла из 100. Столица Украины отстала даже от столицы Зимбабве, уже много лет находящейся в состоянии перманентного экономического кризиса, но набравшей 58,6 балла. Опередил Киев и нигерийский Лагос с 53,5 баллами, а наиболее близкой оказалась оценка, поставленная экспертами камерунской Дуале (48,4 балла).

Не настаивая на точности этой оценки, подчеркнем, что сами киевляне крайне скептически оценивают положение дел в данных сферах. Так, по данным опроса группы «Рейтинг», лишь 4% жителей украинской столицы оценили состояние учреждений культуры в Киеве как отличное. Обеспокоены горожане и экологической ситуацией: на пятёрку ее не оценил вообще никто, 5% поставили столичной экологии четыре балла, а 63% считают её плохой и ужасной.

Такое мнение небезосновательно: в Киеве существуют серьёзные проблемы с загрязнением воздуха и качеством питьевой воды. По состоянию на 12 августа 2017-го года в городе вдвое превышен уровень предельно-допустимой концентрации (ПДК) в воздухе оксидов углерода, а 17-18 августа в украинской столице зафиксировано превышение ПДК формальдегида и диоксида азота в атмосфере в 4-5 раз (по сообщению пресс-служба ГСЧС Украины).

Основная причина такого положения вещей – загруженность Киева автомобильным транспортом, который к тому же далеко не всегда является эффективным с экологической точки зрения. Хотя с 2016-го года в Украину запрещён импорт авто, не соответствующих экологическому стандарту «Евро-5», по стране «бегает» масса авто стандарта «Евро-4» и хуже. Кроме того, к примеру, в России с 1 июля 2016-го года запрещено производство топлива, не соответствующего стандарту «Евро-5» (К5), тогда как украинские НПЗ в сентябре 2016-го года только начали производить такое топливо.

Инфраструктура

Положение дел с инфраструктурой эксперты EIU оценили в 42,9 балла из 100 – т.е. ниже среднего. По этому показателю Киев опередил, например, откровенно трущобную Дакку (Бангладеш) и зимбабвийского Хараре, однако отстал от нигерийского Лагоса (46,4 балла) и пакистанского Карачи (51,8).

Инфраструктурные проблемы Украины вообще и Киева в частности давно уже притча во языцех. К примеру, в Стратегии развития Киева до 2025 года общий уровень износа инфраструктуры оценен в 53%, износ электроподстанций – в 68%, кабельных и подземных линий электропередач – в 60%, водопровода – в 81%, канализации – в 72%, теплосетей – в 66%.

Не лучше ситуация и в сфере городского транспорта: подвижный состав метро изношен на 84%, трамваев – на 89%, контактной сети городского электротранспорта – на 60%. А ведь одним лишь износом проблемы инфраструктуры не ограничиваются: созданная в массе своей ещё в советское время, она, зачастую, попросту не приспособлена к современным реалиям. К примеру, на 1000 зарегистрированных авто в Киеве приходится всего 1,7 паркоместа, что порождает дополнительные проблемы и с парковками, и с загруженностью автодорог, крайние полосы которых нередко используются как раз для парковки за неимением лучшего.

С последствиями небрежного отношения к инфраструктуре киевляне регулярно сталкиваются на практике. К примеру, в мае 2017-го года многие жители столицы на несколько месяцев остались без горячей воды. Правда, киевляне, впервые столкнувшиеся с этой проблемой лишь сегодня, могут считаться счастливчиками. В других регионах Украины, например, в Одессе, горячая вода уже много лет исчезает с окончанием отопительного сезона и появляется лишь осенью.

Вместо послесловия

Киевляне, конечно, вправе озадачиться положением своего города в рейтингах вроде того, что составлен EIU. Привыкшие считать себя жителями одной из европейских столиц (пусть и не самой успешной, но вполне цивилизованной), они вряд ли рады видеть свой город в ряду откровенно депрессивных африканских и азиатских мегаполисов.

Но данный результат является всего лишь закономерным следствием происходящего в Украине. Государство, отмечающее в эти дни 26-ю годовщину своей независимости, слишком долго ограничивалось эксплуатацией доставшегося от СССР инфраструктурного и экономического наследия, почти не уделяя внимания его модернизации и развитию.

Увы, «жизнь по-новому», начавшаяся в Украине после победы Евромайдана и прихода к власти Петра Порошенко, не стала для страны началом перемен к лучшему. Напротив, отрицательные тенденции только усилились в связи с тем, что к прежним негативным факторам добавились новые: политическая нестабильность, экономический кризис, приток из «зоны АТО» оружия и людей, умеющих с ним обращаться – и тому подобное.

Согласно данным того же муниципального опроса от группы «Рейтинг», лишь 15% киевлян полагают, что страна движется в правильном направлении, а для самого Киева аналогичный показатель составляет 22%.

Осознать наличие проблемы – уже половина дела. Поняв, что страна движется не туда, граждане Украины могут выбрать новое направление движения.

Принципиально важно, чтобы оно не оказалось ещё хуже предыдущего – такие прецеденты в новейшей истории Украины случались уже неоднократно.

Автор - Юрий Ткачев