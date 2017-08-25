Дело Серебренникова. Круговая порука мажет как копоть

Вина распил-режиссёра доказана. Серебренников вину так и не признал. Не признают его вину и многочисленные друзья-либералы-театралы

В результате преступных действий режиссёра Кирилла Серебренникова похищено не менее 68 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

Вина распил-режиссёра доказана. Результаты следственных действий, показания свидетелей, изъятые финансовые документы - всё подтверждает, что Кирилл Серебренников, не особо мучаясь угрызениями совести, откровенно грабил свою страну, причём не один, а в окружении не менее «культурных» единомышленников.

Что показательно, Серебренников вину так и не признал. Не признают его вину и многочисленные друзья-либералы-театралы. Они до последнего были уверены, что их круг, особое сословие, их каста неподсудны и вообще находятся вне уголовного кодекса Российской Федерации. Они же «честь и совесть» эпохи и страны. Жалкой какой-то в итоге оказалась либеральная «совесть» и мелковато-продажной театральная «честь».

Нельзя сказать, что Кирилл Серебренников придумал какую-то уникальную схему. Так бюджет разворовывают уже много лет в самых разных сферах. Если кратко, то Серебренников и его театральные подельники устраивали перформансы в стиле ИБД и строчили отчёты. Долгое время всё получалось тихо и успешно - а это всегда развивает аппетит.

В 2011 году Кирилл Серебренников придумал проект «Платформа», который вроде бы должен был развивать и популяризовывать современное искусство. Министерством Культуры РФ в 2011-2014 году на перформансы и прочие забавные штуковины Серебренникова были выделены 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Чтобы удобнее было выводить «честно отжатое», была создана НКО «Седьмая студия» и множество фирм-однодневок.

Театралы-либералы вовсю разрабатывали планы мероприятий в рамках «Платформы» и с аппетитом умножали реальные суммы до заоблачных высот. Затем они предоставляли данные планы в Министерство Культуры России в качестве обоснования финансирования. Получали финансирование и предоставляли финансовые и творческие отчёты, что потратили на культуру, искусство, прекрасное и вечное всё до копейки. Скучная история обычного мошенничества. Если бы не многоголосый вопль театрально-либеральной тусовки. Возникло такое ощущение, что им придавили в дверях все выступающие и свисающие первичные половые признаки, а потом скормили банку горчицы с хреном.

Вопль ахеджак-страдальцев в целом умещался в одну строчку: «А наших(!) за что?». Ну, вот скажите, ещё лет пять назад кто бы посмел тронуть рукопожатного, всеми любимого режиссёра Кирилла Серебренникова, у которого друзья от «Эха Москвы» до «Дождя»? Да кто бы посмел утворить такое кощунство? Ну, воровал. И что? Так он же творческий человек, у него в жилах не кровь, а ихор олимпийцев, только таких и берут в режиссёры.

В мае театралы уже зачитывали коллективное письмо в поддержку Кирилла Серебренникова. Под письмом подписались Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Нина Зархи, редакция журнала "Искусство кино" и другие.

В целом, мощно и коллективно «ахеджакнули». Им бы так простых людей Народных Республик Донбасса поддерживать, но всё нет времени да неудобно перед родными и близкими по духу коллегами и единомышленниками, вроде Макаревича, Гребенщикова и прочих друзей новой «майданной» украинской нации. Сейчас, когда вина режиссёра Серебренникова дополнилась свидетельскими показаниями, финансовыми документами и результатами следственных мероприятий, деятелям «культуры» стоило бы на время замолчать и подумать, кого они поддерживают. Но многоголосый «ахеджак» не прекращается.

А это наводит на определённые мысли.

Вариантов-то немного.

1. Среди театрального сословия сплошь наивные и честные люди, которые даже представить не могут, что бюджет можно эффективно распределить между классово близких. И потому они грудью встают на защиту Серебренникова, потому что он не мог этого сделать. Почему? Да потому что. «Самые лучшие люди страны» неспособны на преступления, обман и хищения. А ещё у них нимб светится - потому они экономят на электричестве по вечерам и в тёмные ночи.

2. Театрально-либеральное сословие прекрасно понимает, что происходило в организациях Кирилла Серебренникова и не считает это проблемой. Сами так делают, и друзья так делают, и коллеги. Это пусть народное быдло живёт на одну зарплату и чтит уголовный кодекс. А мы либералы-театралы, честь и совесть эпохи, имеем право. На всё имеем. И не смейте к нам применять ту же мерку, как к тем, кто путает слова «мизансцена» и «мизантропия». «Первое сословие», прям как в дореволюционной Франции - с тем же гонором и презрением к законам. Судя по тому, что театралы, либералы и к ним примкнувшие не планируют останавливаться в высказываниях и более чем уверены, что намного компетентнее юристов и следователей Следственного Комитета, действо будет поучительным и показательным.

Как известно, российские либералы и театралы разбираются во всём - и в юриспруденции, и в управлении ПЛАРБ, и в работе атомных реакторов, и в ракетных технологиях. У них всегда наготове стрелка осциллографа ЛАТ1-С. Приведу ряд показательных реакций сформировавшегося «Первого сословия». Первым отработала тяжёлая артиллерия. Лия Ахеджакова: «Ужасное известие. Эта ниточка — это привет от Мейерхольда. Не понимаю, что же будет дальше? Наверное, поползем на коленях к царю-батюшке.

После обыска у него [Cеребренникова] же отобрали зарубежный паспорт, они же такие хитрые, каких свет не видел, у них опыт колоссальный: вспомните Мейерхольда или Мандельштама, даже Есенин — в пытках умер.» Смешались в кучу кони, люди, паралогизм и конфабуляции. Даже Есенина забросила в кучку для поэтической красоты. Павел Бардин, режиссёр фильма «Гоп-Стоп» и один из подписантов письма «Мы с Вами!» КиноСоюза в поддержку Украины в марте 2014 г., высказался совсем резко: «Задержан Серебренников — очередная победа культуры насилия над культурой.» Ксения Ларина, журналист «Эха Москвы»: «159, 4 — это та же статья, по которой задержаны все фигуранты дела Седьмой студии. Они сделали это. Кирилл задержан. Пришли, как полагается по всем советским традициям, ночью, в гостиницу. В Петербурге.» Ксюша, Ксюша, если бы ты учила историю, что так не хватает и прочим журналистам «Эха Москвы», ты бы знала, что по советским традициям и законам за хищение государственной собственности в особо крупных размерах полагался расстрел.

Правозащитник Лев Шлосберг: «Пишут, что администрация президента сбилась с ног в поисках «образа будущего России» для президентских выборов Путина. Ищут пожарные, ищет милиция. Ни мозги не помогают, ни деньги. Так вот же он, этот образ: ночью на съемочной площадке в Петербурге задерживают всемирно известного режиссера по показаниям, выбитым угрозами пыток.» Как обычно в болезненно-мазохистских мечтах либералов-правозащитников «пытки, подвалы, комиссары».

Жора Крыжовников, режиссёр таких всемирно известных и обладающих бесценной ценностью (пардон за тавталогию) фильмов, как «Горько!», «Горько! 2», «Самый лучший день», пугающий Badcomedian’a одной только перспективой снимать и дальше крыжовниковские фильмы: «В наше лицемерное время все теперь прикрывается экономическими преступлениями. Лицемеры и воры придут и обвинят тебя в своих преступлениях и с каменными лицами будут продолжать наслаждаться этой адской «вертикалью», к которой пока принадлежат. Потом и сами окажутся в бородавчатой яме, которую рыли своими грязными руками. Потому что придут такие же, как они, и столкнут туда своих учителей. Но гибель сотни из тысячи крыс не искупает то, что страдает в широком смысле Культура. Мейерхольд, Мандельштам, Бродский — каждый раз новый повод, а суть все та же. Бездарности, казенные рыла, дубинноголовые атакуют все талантливое. И молотят пока хватает сил, а им в спину уже дышит новый «борец за нравственность».» Уж кто-то, а Жора Крыжовников понимает страдания и моральные дилеммы Кирилла Серебренникова, учитывая бюджеты и художественную ценность своих собственных фильмов.

Болотный либерал Григорий Чхартишвили, он же писатель Борис Акунин: «По поводу ночного ареста Кирилла Серебренникова. Международно резонансные аресты людей такого уровня у нас происходят только с санкции, а то и с прямого приказа Главного Начальника. Не иначе. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Режиссера Мейерхольда арестовало не НКВД, а Сталин. Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин. И хорошо еще, если с PR-целью затем явить высочайшую милость и выпустить всемирно известного режиссера под домашний арест или подписку. Потому что если нет — значит, Россия перешла на новую стадию существования, где будут действовать новые правила.» Прямо тянет подпеть Григорию-Борису что-то вроде: «Путин here, Путин there, Путин просто everywhere».

Это же просто откровенный хоррор для либерала. Но более всего откровенно и конструктивно высказался журналист Андрей Лошак. У него много достижений. И записывал видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества. И принимал участие в пикетах за освобождение участниц Pussy Riot. Как говорят психологи, отзеркалил ситуацию от и до, высказал либеральные желания и страхи: «Фигура Кирилла — идеальная для показательного процесса над либералами. Наверное, нет других таких авторитетов, вокруг которых единодушно консолидировалась бы городская фронда. Его арест безусловно знаковый. Так смачно и с оттяжкой нам еще в лицо не харкали. Теперь будут размазывать долго и с удовольствием. Ну, минимум 6 с половиной лет».

Самоназначившая себя творческая «элита» - либералы, театралы, телешуты и скоморохи - вот уже много лет плевали, пардон, «харкали» в лицо народу, с удовольствием показывали, что мол, вы быдло бессловесное, а мы неприкасаемые служители муз, только мы можем сеять прекрасное, мудрое и вечное, бесконтрольно распоряжаясь бюджетами государства. И потому так гневно они реагируют на то, что одного из них, кровь от крови вымахавшей творческой элитной плесени, вначале лишают денег, затем свободы, а потом и планируют наказать, как простого смертного, за экономические преступления.

Где это видано, чтобы в России бездарные режиссёры, актёры, продюсеры и прочая обслуга стали отвечать за денежный дождь, которым их осыпали все 90-е и нулевые? Для них это кощунство, посягательство на святое, на их высиженное, вылизанное, выгрызенное право быть выше законов и жаловаться на «не тот народ», который не понимает высокое российское искусство и откровенно говорит, что российский кинематограф и театр скатился в такие пропасти бездарности, что проще уже «творцам» доплачивать, чтобы они ничего не делали и не позорили Россию.

Словосочетание «российский кинематограф» давно и прочно обосновалось в словаре обсценной лексики. Мир меняется. Но либералы-театралы-режиссёры этого ещё не поняли. Им страшно поверить в то, что они такие же, как все. И отвечают перед законом, как обычные граждане. И сбежать в гостеприимную Европу не получится, сколько бы не было припасено тайком гражданств. Они не верят, что мир меняется. Оно и к лучшему. Справедливости всем. Каждому. И пусть никто не уйдёт обиженным.

Автор: Дзыговбродский Дмитрий