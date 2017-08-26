\ В Кремле наняли на работу филина

Для защиты стен Московского Кремля и сусального золота куполов орнитологическая служба приобрела филина для борьбы с вредителями.

Об этом рассказал комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников, передает РИА «Новости».

По его словам, шумовые комплекты и технические средства не могут сравниться с естественными противниками вредителей, такими как соколы, ястребы, а теперь и филин.

«В Кремле живут и работают не только соколы: службу там несут еще ястребы, а недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин», - сказал Хлебников.

Орнитологическая служба была организована в 1973 году, и первыми на нее заступили соколы. Но, как показала практика, эффективнее всего себя зарекомендовали ястребы, а недавно к летному отряду присоединился еще и филин.

Пернатого защитника назвали просто - Филя и работает он исключительно в одиночку. Орнитологи в шутку называют птиц, которые отгоняют ворон от главного государственного объекта, - противовоздушная оборона Кремля.

На языке спецслужб то, чем занимаются кремлевские защитники называется «организация системы биозащиты и естественной регуляции популяции ворон на территории». По словам орнитологов, у них нет цели истребить над Кремлем всех ворон, их нужно только прогнать.