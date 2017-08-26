]]> ]]>
Главная В России Новости

В Кремле наняли на работу филина

10:45 26.08.2017
Фото Carlos Delgado с сайта wikimedia.org
Фото Carlos Delgado с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Для защиты стен Московского Кремля и сусального золота куполов орнитологическая служба приобрела филина для борьбы с вредителями.

Об этом рассказал комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников, передает РИА «Новости».

По его словам, шумовые комплекты и технические средства не могут сравниться с естественными противниками вредителей, такими как соколы, ястребы, а теперь и филин.

«В Кремле живут и работают не только соколы: службу там несут еще ястребы, а недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин», - сказал Хлебников.

Орнитологическая служба была организована в 1973 году, и первыми на нее заступили соколы. Но, как показала практика, эффективнее всего себя зарекомендовали ястребы, а недавно к летному отряду присоединился еще и филин.

Пернатого защитника назвали просто - Филя и работает он исключительно в одиночку. Орнитологи в шутку называют птиц, которые отгоняют ворон от главного государственного объекта, - противовоздушная оборона Кремля.

На языке спецслужб то, чем занимаются кремлевские защитники называется «организация системы биозащиты и естественной регуляции популяции ворон на территории». По словам орнитологов, у них нет цели истребить над Кремлем всех ворон, их нужно только прогнать. 

Темы: Москва
Источник: Телеканал «Звезда»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.08.2017, 12:49
Юля с Бали

это кто на фото - парашэнко с бодуна ???
26.08.2017, 12:43
ВИНОВАТ

Николай II перестрелявший всех пернатых в Кремле.
26.08.2017, 12:16
Патриот России

\ В Кремле наняли на работу филина
который составил достойную конкуренцию работающим там ослам!
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.