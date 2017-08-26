Представители стран БРИКС и МЕРКОСУР подписали первый совместный документ

Юрий Чайка встретился в Бразилии с генеральными прокурорами стран БРИКС и МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), обсудил с ними проблемы природоохранного законодательства и подписал совместную декларацию по охране природы.

Все участники встречи согласились, что странам нужно совместно принимать меры по охране окружающей среды и обмениваться опытом. В декларации «подчеркивается историческая и основополагающая роль органов прокуратуры в охране окружающей среды, а также ключевая задача по обеспечению полного соблюдения законодательства в этой сфере», сообщает «Право.ru».

Людям необходимо создать общество, основанное на уважении природы, понимании, как важно сохранить воздух, воду, флору и фауну чистыми. Природоохранное законодательство должно взять на себя обязанность регулировать эту сферу.

Свои подписи под документом кроме Чайки поставили, главные прокуроры Китая, Южно-Африканской Республики, Республики Аргентина, Республики Парагвай, Республики Перу и Восточной республики Уругвай. Декларация стала первым совместным документом, скрепленным подписями представителей БРИКС и МЕРКОСУР.