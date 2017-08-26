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Кобзон рассекретил неожиданное место жительства Януковича

16:35 26.08.2017
Иосиф Кобзон © KM.RU
Иосиф Кобзон © KM.RU
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Виктор Янукович, которого все ищут, живет вовсе не в Ростове или Сочи, как многие думают. Эту сенсационную новость рассказал в интервью Dni.Ru Иосиф Кобзон.

Иосиф Кобзон уже много лет живет за городом, предпочитая шумному центру столицы ближнее Подмосковье. Много лет назад он купил дом в Баковке, что в Одинцовском районе.

"Прежде это была дача маршала Рыбалко, после смерти которого усадьбу поделили его сестры, – рассказал Кобзон. – Часть дачи купил академик Лопухин, уже у Лопухина приобрел я. Одолжил на покупку деньги у ныне покойных композитора Оскара Фельцмана и поэта Роберта Рождественского. Одолжил и пошел чесать по стране – работать, работать и работать, пока не рассчитался".

А сегодня у народного артиста СССР очень необычное соседство. "В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут – ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве", – считает певец.

Не любить беглого президента Незалежной у Кобзона есть все основания. "Я бы Януковича собственными силами уничтожил за то, что он допустил Майдан. Нельзя было этого делать, – убежден артист. – А Горбачева я бы уничтожил за то, что он вместе с Шеварнадзе без единого выстрела развалил Советский Союз – эту великую державу. В результате Америка стала единственной свердержавой. Сейчас Путин пытается нас уравнять, но это очень сложно сделать".  

Темы: Россия, Виктор Янукович
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.08.2017, 00:02
Гость: После

Серебрянникова необходимо проверить на коррупционность и самого Кобзона. И дачка Правительственная им приобретенная тоже ведь немалые деньги стоит. И не нужно ссылаться на своих единоверцев Фельцмана и Рождественского.
26.08.2017, 23:30
Гость: Для справки

С 1995 года Кобзону закрыт въезд в США из-за подозрений в связях с организованной преступностью.
Неоднократные попытки получения американской визы, в том числе с использованием дипломатических каналов, к успеху не привели.
Так что братан "в теме".
26.08.2017, 23:29
Гость: Вот пример – муж Максаковой,

убитый в Киеве", – считает певец.

Есть версия что это была инсценировка, по израильскому ТВ бл об этом сюжет, кроме того что у нас писали: видели мужа Максаковой в Тель-Авиве, живым.
Я верю. Вдова поменяла имидж,выглядит хорошо, вовсе даже не скорбит.
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