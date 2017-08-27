Восточно-Прусская операция и русофобия в публицистике

Полный ворох русофобского бреда кочует в публицистике до сих пор

В эти дни, 103 года назад, шла Восточно-Прусская операция русской армии в Первой мировой войне. Освещение этой операции до сих пор является ярким образчиком русофобии, когда говорится, что Россия якобы занималась спасением Франции, воевала за чужие интересы и вообще "отрабатывала кровью французские кредиты". Короче говоря, полный ворох русофобского бреда кочует в публицистике до сих пор.

Однако предприняв наступление в Пруссии 1914 года, Россия спасала не Францию, а себя, воевала за свои интересы, а не за чужие и справилась с задачами просто блестяще. Германский блицкриг оказался сорван. Немцы не смогли додавить Францию, увязнув в позиционных боях, и поэтому им не удалось перейти ко второй части плана Шлиффена, предусматривавшего удар всеми силами по России после запланированного немцами разгрома Франции.

Иными словами, если смотреть со стратегической точки зрения, то операция в Восточной Пруссии 1914 года — это очевидный успех русской армии, и в особенности ее высшего командования. Еще раз подчеркну, руководство страны думало о российских интересах.

Между тем до сих пор широко распространен тезис о том, что русская армия была «пушечным мясом» Антанты. Прямо утверждается, что союзники не оказывали России поддержки даже в самую трудную минуту, предпочитая отсиживаться в окопах, пока наши солдаты и офицеры истекали кровью.

Как ни странно, но эту точку зрения озвучил даже такой крупный военачальник русской армии в Первой мировой, как Василий Гурко Вот что он пишет в книге «Война и революция в России»:

«Когда Франция попросила великого князя Николая Николаевича нанести удар по Германии, чтобы тем самым помочь французским войскам остановить германское наступление, он не только санкционировал в августе 1914 года дальнейшее продвижение армейских корпусов Ренненкампфа в Восточную Пруссию, но и приказал ускорить наступление армии Самсонова, хотя вполне отдавал себе отчет в том, насколько бедны наши войска всем необходимым для продолжительного наступления. Те же самые соображения руководили русским Верховным главнокомандующим, когда в мае 1916 года император дал Брусилову указание о начале вторжения в Австрию, чтобы помочь ослабить натиск австрийских войск на Италию.

Это наступление лишало нас возможности нанести главный удар на Западном фронте, где нашей целью было изгнание германцев с русской территории. Данная операция была проведена несмотря на то, что в течение всего лета 1915 года, когда наши войска испытывали нехватку всех видов военного снаряжения, союзники не смогли оказать им никакой помощи, оставаясь на своем фронте практически пассивными»

Перед нами именно тот случай, когда чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее верят. Никому не составит ни малейшего труда найти список крупных операций на Западном и Восточном фронтах и сопоставить даты. Сразу станет видно, сидят ли союзники сложа руки, когда русская армия «истекает кровью», или нет.

Гурко пишет про 1915 год, что ж, посмотрим, что происходило в это время. Великое отступление русской армии началось в мае 1915 года, а закончилось в середине сентября, когда фронт стабилизировался. Итак:

Май–июнь — Франция и Британия наступают под Артуа, а также у Ипра.

Июль–август обычно классифицируется как затишье на Западном фронте, однако во время этого «затишья» немцы потеряли 78 402 человек (убитые, умершие в госпиталях, пропавшие без вести, пленные и раненые).

На итальянском фронте в мае–июне разыгралась Первая битва при Изонцо, а июнь–август — это время Второй битвы при Изонцо.

В литературе подчеркивается, что в середине сентября германское наступление на восточном фронте выдохлось. Как знать, удалось бы остановить немцев, если бы 25 сентября Франция и Британия не начали наступление в Шампани и Артуа. Причем подготовка к наступлению была начата до 25 сентября 1915 года, и немцы об этом узнали, поэтому и были вынуждены ослабить натиск на Востоке. Неслучайно , что даже в период максимально мощного наступления немцев против России, все равно Германии приходилось оставлять на Западном фронте больше половины своей армии.

Нетрудно заметить, что в самые тяжелые для России моменты союзники воевали и помогали русской армии. Значительные силы немцев и австро-венгров оказались скованны и не могли быть направлены против нас. Помощь России итальянцам, о которой с негодованием пишет Гурко, была ответной помощью за наступления Италии в 1915 году именно против Австро-Венгрии. Неслучайно и то, что даже в период максимально мощного наступления немцев против России, все равно Германии приходилось оставлять на Западном фронте больше половины своей армии.