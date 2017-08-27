В одном из цехов «Уралвагонзавода» произошел пожар

В лакокрасочном цехе «Уралвагонзавода» произошел пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.

Пожару был присвоен повышенный номер. В его тушении задействовали 40 человек и девять единиц техники, сообщает «URA.RU».

Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров, рассказали «Интерфаксу» и пресс-службе завода. К настоящему времени возгорание ликвидировано. Пожарные устраняют задымление. Причины пожара устаналиваются.

«Угрозы выполнению гособоронзаказа нет, так как это случилось в цехе гражданской продукции», - сообщил собеседник издания.

«Уралвагонзавод» - многоотраслевой машиностроительный комплекс, который выпускает примерно 100 видов продукции. В частности, он является одним из крупнейших производителей железнодорожных вагонов и танков.

