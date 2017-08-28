Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых жен российских государственнных служащих. Список составлен на основе данных, указанных в декларациях о доходах госслужащих за 2016 год.

Первую строчку рейтинга заняла жена главы Татарстана Рустама Минниханова Гульсина с доходом 2,351 миллиарда рублей. Гульсина Минниханова, помимо прочего, является совладелицей компании «Лучано», которой принадлежат отель, спа-комплекс, ресторан и фитнес-клуб в Казани. Задекларированный доход президента республики в 2016 году составил 7,5 миллиона рублей.

Второе место у супруги депутата Улан-Удэнского городского совета Раисы Бредний, заработавшей за год 1,924 миллиарда рублей. Она является управляющим директором компании «Титан», владеющей сетью продуктовых магазинов. Ее супруг, возглавляющий эту компанию, за год задекларировал доход в 903 миллиона рублей.

В тройке лидеров также значится жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз, которая является совладелицей фермерского хозяйства, производящего картофель. Ее доход в 2016 году составил 864 миллиона рублей. Губернатор Брянской области отчитался о доходе в 3,6 миллиона рублей.

На четвертом месте в рейтинге расположилась супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова с доходом в 848,5 миллиона рублей. Игнатова, сообщает Forbes, акционер банка МФК. Чемезов в 2016 году заработал 210 миллионов рублей.

Замыкает топ-5 самых богатых жен российских госчиновников Елена Некрасова — жена депутата Госдумы Александра Николаева. Некрасова — совладелица компаний, входящих в холдинг «Лидер Групп», задекларировала доход в 646 миллионов рублей, ее супруг — 4,9 миллиона рублей.