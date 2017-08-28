Железнодорожную арку Крымского моста доставили к фарватерному участку

Железнодорожная арка Керченского моста доставлена к фарватеру в Керчь-Еникальском проливе, где сегодня начнется вторая часть уникальной операции - подъем конструкции весом 6000 тонн на фарватерные опоры высотой 35 метров. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Пролет весом в шесть тысяч тонн прошел расстояние в четыре километра от места сборки до фарватера за полтора часа. После этого плавучие опоры завели арку к опорам при помощи свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Сейчас плавсистема зафиксирована якорными тросами.

В связи с проведением этих работ на 72 часа было приостановлено судоходное движение в проливе.

- Строители пошагово проверят надежность конструкций агрегатов и строповочных элементов. В течение часа арка будет выдерживаться на весу и только после этого начнется дальнейший подъем арочного пролета. Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета – 5 метров в час, - добавили в инфоцентре.

В операции по подъему арки участвуют до 30 человек в смену. Это инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества.