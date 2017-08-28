]]> ]]>
Главная В России Новости

Железнодорожную арку Крымского моста доставили к фарватерному участку

15:17 28.08.2017
Стоп-кадр с видео в Youtube
Стоп-кадр с видео в Youtube
Материалы по теме:

Железнодорожная арка Керченского моста доставлена к фарватеру в Керчь-Еникальском проливе, где сегодня начнется вторая часть уникальной операции - подъем конструкции весом 6000 тонн на фарватерные опоры высотой 35 метров. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Пролет весом в шесть тысяч тонн прошел расстояние в четыре километра от места сборки до фарватера за полтора часа. После этого плавучие опоры завели арку к опорам при помощи свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Сейчас плавсистема зафиксирована якорными тросами.

В связи с проведением этих работ на 72 часа было приостановлено судоходное движение в проливе.

- Строители пошагово проверят надежность конструкций агрегатов и строповочных элементов. В течение часа арка будет выдерживаться на весу и только после этого начнется дальнейший подъем арочного пролета. Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета – 5 метров в час, - добавили в инфоцентре.

В операции по подъему арки участвуют до 30 человек в смену. Это инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества.

Темы: Крым, Строительство и ремонт
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.08.2017, 18:30
член КПСС

Моя Родина-СССР! Мой Вождь- Товарищ Сталин! На троцкистов я не буду работать даже под угрозой расстрела!
28.08.2017, 18:17
Зое

А клёв будет? Конечно ,будет,особенно на щук и если ловить с батискафа.
28.08.2017, 18:07
зойкина квартира

А всё вышеозначенное вместе - мусор по сравнению с масштабами Зоиного ума.Зою в президенты! Причём всея Земли.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.