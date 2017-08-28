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До конца года в России откроются почти 100 новых школ

18:45 28.08.2017
© KM.RU, Instagram © vallenxia
© KM.RU, Instagram © vallenxia
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«К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года - еще 94, в них сможет учиться почти 100 тысяч человек», - заявил глав правительства России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном началу учебного года.

«Динамика очень неплохая: столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда», - цитирует премьер-министра РИА «Новости». Он подчеркнул, что новые школы являются уникальными и современными.

По словам Медведева, в нынешнем году число школьников возрастет на миллион человек. В первый класс пойдут на 100 тысяч детей больше, чем в прошлом году.

Глава правительства также пообещал, что малокомплектные школы сохранятся. Он добавил, что они будут существовать в России всегда, что обусловлено спецификой страны.
 

Темы: Россия, Российские школьники, Школьное образование в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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