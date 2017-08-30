«Кого сейчас готовят к исполнению роли кандидатов от партии власти, держат вне поля общественного внимания»

О премьер-министре, структуре власти и преемниках президента

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 83% граждан, недовольны его работой 15%. Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра удовлетворены 48% опрошенных, недовольны — 51%. Опрос «Левада-центра» проведен 18-22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Я, несомненно, вхожу в 51% недовольных работой Дмитрия Анатольевича Медведева. Более того, я недоволен его работой практически с того самого момента, когда он стал президентом РФ. Не буду перечислять все созданные им проблемы в нашей стране, могу только сказать, что ни одну проблему, представляющуюся важной, Медведев не решил. Хотя зачастую решался решать, но так, что лучше бы вообще не вмешивался.

По сути, Медведев держится на весьма распространённой иллюзии единства власти. На самом деле, власть ни в одной стране не бывает полностью единой. Более того, даже в самых свирепых диктатурах идут постоянные распри и внутри ближайшего окружения диктатора, и между ним самим и многими из его окружения. А уж в странах в той или иной степени демократических разногласия во власти неизбежны. Хотя их стараются не афишировать, но сам факт разногласий вполне очевиден. В частности, считать, что Путин и Медведев действуют совместно, могут только люди, не интересующиеся деятельностью ни Путина, ни Медведева.

Что же касается политических перспектив Дмитрия Анатольевича, то пока, естественно, трудно сказать, каковы они, на что он будет влиять и кто его будет поддерживать. Но одно по Конституции РФ неизбежно: после вступления в должность президента правительство слагает свои полномочия, и президент имеет возможность сформировать новый кабмин. Не знаю, кто будет президентом. Может и статься, что, например, состояние здоровья не позволит Владимиру Владимировичу Путину выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Возможно, и ещё какие-то обстоятельства. Но вероятность того, что новое правительство после выборов по-прежнему будет возглавлять Дмитрий Анатольевич Медведев, лично мне представляется пренебрежимо малой.

Что касается возможных преемников Владимира Владимировича, то полагаю, что сейчас их готовят, но пока не рекламируют с учётом опыта 2007 года. Тогда на последний этап кастинга на роль Президента РФ вышли Сергей Борисович Иванов и Дмитрий Анатольевич Медведев. И тут же дружно, как по команде, все средства массовой рекламы, агитации и дезинформации сообщили, что сын Иванова за несколько лет до того, управляя автомобилем, сбил на улице старушку и остался безнаказанным.

При этом намекали, хотя открытым текстом не говорили, что он остался безнаказанным, исключительно благодаря вмешательству отца, бывшего тогда министром обороны. Естественно, в таких обстоятельствах кандидатом в президенты от партии власти выдвинули Медведева.

А через некоторое время после выборов выяснилось, что младший Иванов действительно сбил старушку, но произошло это на неосвещённой улице в ста метрах от освещённого пешеходного перехода. Правила дорожного движения всех стран, где существуют правила дорожного движения, однозначно говорят, что в таких условиях водитель не может заметить пешехода, поэтому пешеход сам виновен в своей гибели. Так что младший Иванов избежал ответственности в полном соответствии с законом и никакое вмешательство свыше не требовалось.

Так вот, с учётом этого опыта, полагаю, что тех, кого сейчас готовят к исполнению роли кандидатов от партии власти, держат вне поля общественного внимания, чтобы не подставлять их под прицельный огонь гряземётов.