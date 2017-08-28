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В Минпромторге раскритиковали идею о повышении цен на алкоголь

18:00 28.08.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Повышение минимальной цены на крепкий алкоголь приведет к негативным последствиям. Например, росту употребления населением суррогатов, считают в Минпромторге.

В ведомстве также полагают, что подорожание спиртного будет способствовать сокращению легального рынка алкоголя, передает РИА «Новости».

Иного мнения придерживаются в Национальном научном центре наркологии. «Неправильно думать, что любое повышение цен и любые ограничения приведут к росту употребления нелегального алкоголя. Когда у нас вводили ограничения на ночную продажу алкоголя, согласитесь, что из 100 человек, которые купили бутылку в супермаркете, если они не могут ее купить после 22.00, немногие из них пойдут покупать нелегальный алкоголь. Здесь будет то же самое», - сказала агентству его директор Татьяна Клименко.

Она добавила, что высокая цена на алкоголь и табак – один из эффективных механизмов снижения их потребления и привела в пример зарубежный опыт.

Ранее стало известно, что Минздрав предложи повысить акциз на алкоголь крепостью более 9%. В ведомстве считают, что бутылка водки объемом 0,5 литра должна стоить более 300 рублей.
 

Темы: Россия, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Производство и продажа алкоголя, Министерство здравоохранения РФ, Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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28.08.2017, 19:31
о жертвах повышения цен:

Малыш у отца покусился спросить,
Не меньше ли тот хоть теперь будет пить?
"Ничуть, - огрызнулся свирепо папаша, -
Тебе же есть меньше придется с мамашей!"
28.08.2017, 19:17
Перов

Уже много лет гоню для себя самогон. И аплодирую себе что когда-то серьезно взялся за это дело .Перепробовав много водок, понял что это некачественное и дорогое удовольствие.
Брага стоит месяц. Первые сто грам самогона -сивушные масла - выливаются. Гоню пока горит.получается 45 градусов. Две недели очищаю активированным углем-20 таблеток на 3 литра раз в день-два банку переворачиваю. Гораздо лучше водки. Недавно приносили водку "Финляндия" вроде бы ничего но мое признали лучше.
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