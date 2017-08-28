В Минпромторге раскритиковали идею о повышении цен на алкоголь

Повышение минимальной цены на крепкий алкоголь приведет к негативным последствиям. Например, росту употребления населением суррогатов, считают в Минпромторге.

В ведомстве также полагают, что подорожание спиртного будет способствовать сокращению легального рынка алкоголя, передает РИА «Новости».

Иного мнения придерживаются в Национальном научном центре наркологии. «Неправильно думать, что любое повышение цен и любые ограничения приведут к росту употребления нелегального алкоголя. Когда у нас вводили ограничения на ночную продажу алкоголя, согласитесь, что из 100 человек, которые купили бутылку в супермаркете, если они не могут ее купить после 22.00, немногие из них пойдут покупать нелегальный алкоголь. Здесь будет то же самое», - сказала агентству его директор Татьяна Клименко.

Она добавила, что высокая цена на алкоголь и табак – один из эффективных механизмов снижения их потребления и привела в пример зарубежный опыт.

Ранее стало известно, что Минздрав предложи повысить акциз на алкоголь крепостью более 9%. В ведомстве считают, что бутылка водки объемом 0,5 литра должна стоить более 300 рублей.

