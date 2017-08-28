Безработный житель Москвы избил бойца спецназа

Безработный житель столицы задержан за нападение на бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. В полицию обратился 46-летний старший оперуполномоченный отряда «Рысь». По его словам, во время нападения он находился при исполнении служебных обязанностей. Нападавший нанес ему два удара кулаком по голове и причинил ушиб затылочной области.

Мужчина, атаковавший спецназовца, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

