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Безработный житель Москвы избил бойца спецназа

19:45 28.08.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Безработный житель столицы задержан за нападение на бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь». Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. В полицию обратился 46-летний старший оперуполномоченный отряда «Рысь». По его словам, во время нападения он находился при исполнении служебных обязанностей. Нападавший нанес ему два удара кулаком по голове и причинил ушиб затылочной области.

Мужчина, атаковавший спецназовца, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.
 

Темы: Россия, Москва, Происшествия, Расследование преступлений в России
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