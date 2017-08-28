]]> ]]>
Главная В России Новости

Иностранные деятели культуры призвали снять обвинения с Серебренникова

12:06 28.08.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
Материалы по теме:

Немецкий режиссер Томас Остермайер опубликовал петицию, призывающую снять все обвинения с Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Подписи собирают на сайте Change.org.

В документе утверждается, что дело против Серебренникова завели «с целью заставить замолчать международно признанного режиссера». Авторы инициативы отмечают, что, по версии следователей, Серебренников и другие фигуранты получили деньги на спектакль «Сон в летнюю ночь», но не поставили его. На самом деле постановка имела большой успех.

«Не менее непропорциональным выглядит домашний арест, под который его [Серебренникова] поместили до суда», — говорится в петиции. Авторы и подписанты призывают прекратить преследование российского режиссера и снять «сомнительные обвинения против него».

«Мы призываем представителей руководства наших стран сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации и не попал в тюрьму», — сказано в обращении. Оно адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе МИД страны Зигмару Габриэлю, президенту России Владимиру Путину и Генпрокуратуре России.

Под петицией уже подписалась актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и еще 32 деятеля культуры из разных стран.

Темы: Расследования в России, Театр в России, Театральная критика в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.08.2017, 14:58
Гость: Изя

Кирюша похоже знатно хапнул у своих друзей-американцев. Гомо-сапиенс однако...
28.08.2017, 14:57
Гость: Да 68 млн деревянных

это так, детская шалость
28.08.2017, 14:56
Гость: Изя

Западные воры призывают простить их ворька-холуя, простите, партнера вроде бы с русской фамилией, но выглядящий словно вчера из ИГ. Ну что за люди: воры, коррупционеры, бесполые, лживые...?
Все комментарии (48)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.